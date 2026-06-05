彰化7旬翁網戀欲衝越南買房 3度提領20萬終被員警一句話勸阻

彰化縣芬園鄉70歲老翁在網路認識一名自稱是越南籍女子，甜言蜜語攻勢下，為之意亂情迷，相約一起越南購屋與對方長相廝守，已兩度到農會欲提領20萬元支付相關費都被行員及員警擋下，他不死心，第三度前往提領再被擋下，讓員警搖頭不已。

據了解，這名老翁的妻子過世多年，日前在網路社認識一名自稱是越南女子，雙方互動後，潘翁被甜言蜜打動，以為有了黃昏之戀，還計畫一起前往越南購屋與對方長相廝守，共度餘年。

警方指出，潘翁為了實現願望，已兩度前往芬園鄉農會提領20萬元，做為支付機票及相關費用使用，行員不多想就知道是詐騙手法，但潘姓老翁則堅持要領，與行員及前往勸阻的員警發生爭執，未能順利領錢。

但潘翁仍不死心，第三度前往農會領錢，行員見他又來了，再通報警方前往處理。芬園派出所所長江秉昱、警員洪忠彥到場，第三勸阻，告知這是常見的「假交友」詐騙手法，也同步聯繫潘的女兒到場協助勸說，但仍然不聽，所長江秉昱與他相熟，即動之以情，強調「堅持要領錢，大家就不是朋友」，他才打消領錢。

彰化警分局提醒，網路交友務必提高警覺，若對方談及金錢、購屋、投資、代購機票或要求匯款，多半為詐騙手法。民眾若遇可疑情況，可立即撥打165反詐騙專線或110查證。另外內政部警政署建置「打詐儀表板」網址https://165dashboard.tw/提供最新詐騙案例、常見手法及防詐資訊，協助民眾提升識詐能力。