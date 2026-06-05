大馬籍男子入境當詐團車手 離境前百貨公司血拚遇警

高雄警方追查詐騙集團，查獲1名馬來西亞籍陳姓男子涉嫌幫詐團收取受騙人的金融卡。警方在陳男買妥回國機票，準備隔天離境前，掌握他購物的行蹤，趕去百貨公司逮人送辦，檢方向法院聲請羈押他獲准。

警方指出，黃姓男子因有資金需求，在網路上看到借貸廣告，主動聯繫對方。詐騙集團以辦理貸款，要黃男將名下3張金融卡以超商寄件方式寄出，黃男照辦後不久，帳戶遭列為警示帳戶，才驚覺受騙，立即向警方報案。

高雄市苓雅警分局調閱相關監錄系統，發現負責領取金融卡包裹的男子搭乘計程車前往超商取件，進一步分析相關影像，鎖定29歲馬來西亞籍陳姓男子涉有重嫌。

經連日追查，警方掌握陳男行蹤，發現6月2日晚間他現身前鎮區某百貨公司，專案人員立即趕赴百貨公司地下1樓，拘捕陳男到案，當場查扣手機1支等證物。

警方發現，陳男已購買隔日返回馬來西亞的機票，準備迅速離境，他沒想到離境出現前被捕。警方依詐欺罪嫌，將全案移送高雄地檢署，6月3日晚間，檢察官聲押他獲准。

馬來西亞籍陳姓男子來台當詐團車手，領走受騙人的金融卡，離境前到百貨公司血拚遇警方圍捕。記者林保光／翻攝