桃園地檢署日前查獲一起司法黃牛詐欺案件，律師竟知法犯法。示意圖：截自freepik

桃園地檢署日前查獲一起司法黃牛詐欺案件，律師竟知法犯法。桃檢表示，一名56歲葉姓男子涉嫌與87歲李姓律師勾結，有民眾因詐欺案被判有罪，兩人誆稱交付450萬，即可幫忙疏通司法人員，被害人信以為真照做，案件上訴後卻仍遭法院駁回，驚覺遭詐騙，全案才曝光。檢方指揮專案小組蒐證，本(6)月3日搜索葉男住處，通知葉男與李姓律師到案訊問，認定兩人涉犯詐欺取財、非法執行律師業務等罪嫌，有湮滅證據或勾串共犯之虞，昨(4)日向法院聲請羈押獲准。

桃檢提到，該署民生專組檢察官賴瀅羽指揮法務部桃園市調查處偵辦司法黃牛詐欺等案，查獲葉男與李姓執業律師利用民眾因詐欺案件經法院判處有罪，而向其及友人佯稱得以450萬元疏通司法人員等情，使被害人陷於錯誤而交付450萬元，然而案件上訴後仍經法院駁回上訴，被害人發覺受騙。經檢察官蒐證完備後，於3日指揮專案小組執行搜索葉男住處，查扣保時捷休旅車1台及勞力士手錶1支，並通知葉男、李姓律師及證人1人到案。

經檢察官訊問後，認葉男、李姓律師均涉犯刑法第339條第1項詐欺取財罪、刑法第157條包攬訴訟罪及律師法第127條第1項非法執行律師業務等罪嫌，犯罪嫌疑重大，有事實足認有湮滅證據或勾串共犯，並有反覆實施同一詐欺犯罪之虞，於昨日凌晨當庭逮捕而向法院聲請羈押獲准。

本文章來自《桃園電子報》。原文：律師涉案！收錢稱可疏通法院 司法黃牛詐450萬遭桃園地檢起訴