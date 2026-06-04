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冒用「蠟筆小新」角色行騙得手540萬元 2車手被判刑

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

姚姓、萬姓男子加入詐團車手，接受指示到彰化縣鹿港鎮分別向兩名被害人拿取現金合計540萬元，被害人發覺投資一場空，憤而報警。彰化地方法院審結，依犯三人以上共同詐欺取財罪，各判處姚男有期徒刑2年1月，萬男有期徒刑2年8月。可上訴。

判決書指出，姚男、萬男民國112年9月加入詐欺集團擔任面交取款車手，詐團同年7月在Youtube投放投資廣告，一名被害人點擊並連結，加入LINE暱稱「賴憲政」、「劉雅婷」為好友，再加入「A股海願景7」群組，詐團成員佯稱可下載啟震APP投資獲利，但獲利後需支付報酬和稅款。

被害人信以為真，約定面交現金100萬元，姚男接受LINE暱稱「永吉老師」、「園長」等詐團成員指示到鹿港鎮取款，得手後拿到伸港鄉某公園交給陳姓車手，陳姓車手拿到高鐵烏日站附近草叢讓不詳詐團成員取走。

詐團用相同投資詐騙，又騙到一名被害人，先後加入LINE暱稱「陳喬泓」及「佳怡投顧課程」群組，詐團成員佯稱下載雙城APP投資可獲利，提領獲利需先支付風險控制資金等，被害人面交440萬元，萬男拿到後交給不詳詐團成員。

彰化地院審酌，姚男、萬男正值青壯年，不以正當途徑獲取所需，參與詐團從事車手工作，助長犯罪猖獗，嚴重侵害財產法益，所為均值非難，並審酌兩人在犯行分工上非詐團主謀或主要獲利者，兼衡犯罪動機、姚男在家幫忙餐飲工作、萬男從事服務業等家庭生活經濟狀況，及坦承犯罪之犯後態度等一切情狀，分別量處如主文所示之刑。

姚姓、萬姓兩車手到彰化縣鹿港鎮拿現金合計540萬元，兩名被害人驚覺落入投資騙局。彰化地方法院判處姚、萬兩人各有期徒刑2年1月、2年8月。記者簡慧珍／攝影
姚姓、萬姓兩車手到彰化縣鹿港鎮拿現金合計540萬元，兩名被害人驚覺落入投資騙局。彰化地方法院判處姚、萬兩人各有期徒刑2年1月、2年8月。記者簡慧珍／攝影

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