神鬼表兄弟扮菸酒大盤商吸金1.36億！全拿去還債、簽賭、買彩券

桃園呂姓男子自2019年起，夥同盧姓表哥及林姓友人假冒菸酒大盤與供應商，以高額獲利等話術吸引7人投資菸酒、零錢兌換及放貸事業，5年吸金逾1.36億元；桃園地檢署查出資金全用於償債、簽賭及買彩券，依加重詐欺等罪起訴3人建請法院從重量刑。

起訴指出，37歲呂男2019年下半年已陷入財務困境，根本無力經營大型菸酒批發生意，也無法支付對外承諾的高額投資報酬，但仍與39歲盧姓表哥及36歲林姓友人共同策畫吸金騙局，3人對外宣稱經營菸酒批發、硬幣兌換及放貸事業，可提供每月2%至16%不等報酬率，藉此吸引民眾投入資金。

檢方調查，呂男為取信被害人，還虛構多名「事業夥伴」，包括綽號「阿坤」、「浩哥」、「阿牛」等人設，再由盧男、林男輪流扮演角色，甚至親自與投資人見面洽談投資內容，其中盧男曾假扮「浩哥」，林男則假扮「阿坤」與「阿牛」，營造大型菸酒盤商實際存在的假象。

其中游姓男子早於2019年間被呂男說服，誤信呂能透過菸酒公司特殊管道低價進貨再高價轉售，陸續投入967萬餘元；梁男則自2021年間被遊說投資菸酒批發、零錢兌換、海鮮直播及民間放貸等項目，投入近3000萬元。

另有名張男遭呂男先以虛構的「阿坤」菸酒事業吸引投資900萬元，再陸續以硬幣兌換事業、高利放貸及債權買賣等名義持續吸金，為了讓張男相信硬幣兌換生意確實存在，甚至安排不知情友人假冒金融機構高層親屬與張男通話，隔天再指示同夥將大量硬幣放置貨車停在信用合作社前方，營造與金融機構合作假象，張男總計投入高達5801萬元。

因林姓女子要求核對投資對象身分，由盧男假扮「許正浩」在「本票字跡、印章、手印資料存底」文件上冒名簽署並捺印，藉此騙取信任，林女誤信投入500萬元；檢方因此另認定盧男、呂男涉犯行使偽造私文書罪嫌。還有高男投資820萬餘元、黃男投資246萬元，劉男2287萬餘元，7名被害人合計損失高達1億3613萬1439元。

檢方追查資金流向後發現，呂男取得鉅額投資款後，實際用於菸酒交易的金額極少，大部分資金被拿來償還私人債務、支付前期投資人的利潤，形成典型「後金補前金」的資金循環模式，部分款項更流向運動彩券及網路賭博平台。

檢方另查出，呂男於2022年間透過線上賭博平台下注運動賽事，短短10個月內投注及結算金額超過數百萬元，累計輸贏金額達數十萬元，相關資金來源即包含投資人交付的款項。

桃檢表示，承辦檢察官郭法雲重新檢視卷證後，發現全案並非單純借貸糾紛，而是披著投資外衣的詐欺集團，經比對金融帳戶資料、資金流向及指紋鑑定結果，逐步拆穿呂男等人營造的投資假象；今年1月14日檢警調同步搜索3人住處並拘提到案，訊後向法院聲請羈押呂男及盧男獲准，林男則以20萬元交保。

桃園地檢署近日依三人以上共同詐欺取財、詐欺取財、詐欺得利、行使偽造私文書及網際網路賭博等罪嫌起訴3人，並請求法院沒收犯罪所得。檢方認為，被告以投資名義詐騙高達1億3613萬餘元，犯後否認犯行、態度不佳，建請法院從重量刑，維護社會經濟秩序及國人財產安全。

桃檢破獲呂男等人假扮菸酒盤商，以高額獲利吸引７名男女投入1.36億元，這些錢卻被已遭收押的主嫌呂姓、盧姓表兄弟及２０萬元交保的林男全用來懷債、賭博和買彩券。記者陳恩惠／攝影

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