影／車手提領完準備閃人　警一查傻眼：車上竟藏毒、駕駛還毒駕

開車接送詐騙車手提領贓款，竟還涉嫌吸毒後握方向盤上路。草屯警分局日前查獲一組詐騙集團，3名成員全數持有毒品，其中負責接應的于姓男子經唾液快篩呈愷他命陽性反應，涉嫌毒駕。警方表示，毒駕猶如道路上的不定時炸彈，這起案件不僅涉及詐騙與毒品犯罪，更危及社會大眾行車安全。

草屯警分局近期加強轄內金融機構、超商及ATM周邊巡守勤務，並透過情資分析掌握車手動向，掌握詐騙集團成員在草屯活動，分局長張基銘指揮警力部署埋伏。

當晚嫌犯前往碧山路一家超商ATM提領贓款時，埋伏警力立即收網，除查獲正在提領的車手，也攔查接應車輛，當場查扣現金近50萬元、金融卡26張，查獲車手、車手頭及接應駕駛共3人。

警方進一步搜索發現，3人均持有愷他命，其中于姓駕駛唾液快篩呈陽性反應，涉嫌施用毒品後駕車上路。警方指出，毒駕可能導致反應能力及判斷力下降，一旦發生事故，後果不亞於酒駕。全案依詐欺、洗錢防制法、違反毒品危害防制條例及公共危險等罪嫌，移送南投地檢署偵辦。

警方也發現部分車手為躲避查緝，逐漸轉往市區外圍ATM提領。5月26日深夜，副分局長陳志文在太平路一帶巡簽時，發現一騎機車男子形跡可疑，尾隨發現男子接連在ATM提領現金，經盤查確認為詐騙車手，警方隨即查扣現金29萬元及金融卡，依法送辦。

草屯警分局統計，5月共攔阻詐騙7件、查獲毒品持有8人、查獲詐欺車手6件8人、毒駕2件2人。張基銘表示，警方將持續強化打詐、掃毒及取締毒駕勤務，全力守護民眾財產及交通安全。

草屯警方埋伏查緝詐騙車手，查獲3名嫌犯涉詐欺、毒品及毒駕等多項犯罪。圖／警方提供

草屯警分局展示查扣的現金、金融卡及毒品證物，展現打擊詐欺與毒品犯罪成果。圖／警方提供

草屯警方近期加強ATM熱點巡守勤務，成功查獲詐騙車手及接應集團成員。圖／警方提供

草屯警分局查獲詐騙集團車手及接應成員，當場查扣現金近50萬元、金融卡26張及毒品等證物。圖／警方提供

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