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影／涉助太子集團「OJBK」平台洗錢 水房老闆300萬、名律師100萬交保

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

台北地檢署偵辦太子集團洗錢案，查出太子集團創設的「OJBK」平台，幕後是由「鳳玖企業社」協助洗錢，連知名律師張秉鈞也涉入，信義分局昨天搜索拘提6人到案，檢方訊後諭令鳳玖企業社負責人宋定杰300萬、張秉鈞100萬交保、均限制出境出海。

同案約談「鳳玖企業社」登記負責人林采甯（宋定杰妻子）100萬交保；鳳玖企業社會計翁詩婷、鳳玖旗下「有芯人跨境公司」負責人胡永則、鳳玖職員蘇正鎧各15萬元交保，均限制出境出海。

張秉鈞過去涉及多起刑事案件遭調查，檢方偵辦曾姓毒販運輸大麻郵包案，發現張秉鈞利用陪偵機會，將偵查秘密告知另外2名共犯，還教唆滅證與串供，被檢方諭令70萬交保。

張秉鈞另涉及「台版柬埔寨」主謀「藍道」杜承哲洩密案，立委徐巧芯大姑劉向婕涉洗錢案時，張秉鈞也受委任替共犯林于倫辯護。由於張秉鈞近年爭議事件不斷，再加上太子集團洗錢案，讓律師形象受創。

調查顯示，太子集團為將線上博奕賺取的虛擬資產能在台灣、日本、新加坡等地提領現金，抑或是存入境外帳戶，開發「OJBK」錢包平台，透過信義區Cigar Vie雪茄館負責人陳韋志下達指令，由「鳳玖企業社」以蝦皮帳戶為掩護，暗中將資金匯往指定境外帳戶，隱匿龐大資產。

檢警調查，張秉鈞因案件認識宋定杰，宋男因此邀張男擔任旗下「彩虹堂」公司負責人，張男工作據點與「鳳玖企業社」是同一地址，IP網路都是由張男承租，雙方有密切往來。

檢調追查，宋定杰大量開設人頭公司，表面上是做家皮賣場，實則是替大子集團洗黑錢，張秉鈞則利用律師專業，指點員工製造金流斷點。全案是由信義分局偵查隊副隊長楊智晴先逮獲車手王俊國，再追出陳韋智涉案，經交叉比對金流與車手行跡，最後溯源到水房頭「鳳玖企業社」。

太子集團案偵查期間，檢警追出柬埔寨籍主謀吳逸博奕集團，發現吳逸先曾豪砸7700萬元現金，在新北市三重區買下兩戶豪宅自住，新冠疫情爆發前，吳逸先來台灣都居住在此，而吳逸先透過地下匯兌洗錢到台灣後，先後買下6棟房產，市值近1億5000萬元。

名律師張秉鈞涉替太子集團洗錢，檢方諭令100萬交保、限制出境出海。記者張宏業／攝影
名律師張秉鈞涉替太子集團洗錢，檢方諭令100萬交保、限制出境出海。記者張宏業／攝影

太子集團水房「鳳玖企業社」負責人宋定杰涉洗錢，檢方諭令300萬交保、限制出境出海。記者黃義書／攝影
太子集團水房「鳳玖企業社」負責人宋定杰涉洗錢，檢方諭令300萬交保、限制出境出海。記者黃義書／攝影

「鳳玖企業社」登記負責人林采甯涉洗錢，檢方諭令100萬交保、限制出境出海。記者黃義書／攝影
「鳳玖企業社」登記負責人林采甯涉洗錢，檢方諭令100萬交保、限制出境出海。記者黃義書／攝影

「有芯人跨境公司」負責人胡永則（黑衣者）涉洗錢15萬交保、限制出境出海。記者張宏業/攝影
「有芯人跨境公司」負責人胡永則（黑衣者）涉洗錢15萬交保、限制出境出海。記者張宏業/攝影

鳳玖企業社會計翁詩婷涉洗錢，檢方諭令15萬交保、限制出境出海。記者張宏業/攝影
鳳玖企業社會計翁詩婷涉洗錢，檢方諭令15萬交保、限制出境出海。記者張宏業/攝影

鳳玖企業社員工蘇正鎧涉洗錢，檢方諭令15萬交保、限制出境出海。記者張宏業/攝影
鳳玖企業社員工蘇正鎧涉洗錢，檢方諭令15萬交保、限制出境出海。記者張宏業/攝影

太子集團 洗錢 律師

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