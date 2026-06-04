高齡社會防地面師詐騙 新北註記高風險獨老

防「地面師」詐騙盯上獨居長者，新北市地政局與警察局、社會局合作，有效攔阻潛在詐騙。記者季相儒／攝影

台灣進入超高齡社會，「地面師」詐騙鎖定長者，新北對高風險獨居長者建立系統標註預警機制，當獨居長者辦不動產移轉或私人設定登記時，地政人員會主動關懷詢問；北市也針對六十五歲以上的長者全面防詐，平均每個月關懷超過一百人次以上。

新北市府指出，社會局列冊的高風險獨居長者有八千多名，約半數擁有不動產，達二萬三千一百八十四筆，萬一遭詐損失慘重。社會局提供高風險獨老名單，各地所一筆筆查長者名下的不動產，並標註在系統內，當長者要辦移轉時，資料就會跳出來，提醒地政人員注意，這些個資也會注意不洩露。

地政局長汪禮國昨在市政會議專案報告，新北至今年四月底，地所接獲四十六件獨居長者不動產移轉或設定案，還好都未涉詐騙。去年起推動「多問一句，守住一個家」全面關懷提問機制，成功攔阻廿三起詐騙案件，保護民眾資產達一億二千萬元。

「行政院有打詐國家隊，應頒獎給地政局」市長侯友宜表示，新北主動關懷獨居長者建立預警機制等，是公平正義的起點，土地房產是民眾努力辛苦一輩子的資產，每個不動產詐騙案影響所及都是一個家庭，新北地籍異動即時通申辦案件量已達十九萬件，但仍會持續擴大宣導，不讓不法份子有機可趁。

北市地政局指出，已針對六十五歲以上的長者全面防詐，首創「非金融機構抵押權設定（即民間借貸）」案件全面關懷提問機制，平均每個月關懷超過一百人次以上。另北市建構不動產安全網，至今年三月成功阻詐九件，金額約八九三五萬元。

地政局表示，北市不動產價值全國最高，容易成為詐騙集團鎖定的目標，地籍異動即時通讓地主及屋主可以在有人到地政事務所辦理民間借貸或過戶時，第一時間收到簡訊通知，北市針對高風險的長者，也有專人到府、到院服務，從年六月開辦至今年三月止，共計一八三件。