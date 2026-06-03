涉助太子集團「OJBK」平台洗錢 知名律師張秉鈞100萬交保

詐騙猖獗，地政事務所櫃台人員是阻詐的一道重要防線。地所人員敏感度、警覺性格外重要，會觀察申辦人神情、與陪同者互動，若感覺有被指使，會設法支開陪同者，遇到代辦案件，會打電話連繫本人真實意願，甚至聯繫轄區警方幫忙到府關懷，地所人員說「寧可雞婆一點，吞下被民眾嫌囉嗦的委屈，只為了將詐騙風險降到最低」。

2026-06-03 16:44