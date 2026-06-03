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涉助太子集團「OJBK」平台洗錢 知名律師張秉鈞100萬交保

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

台北地檢署偵辦太子集團跨境洗錢案，從太子集團創設「OJBK」洗錢平台，先查出Cigar Vie雪茄館負責人陳韋志洗錢，辦案人員順盤摸瓜，查出OJBK上游水房是「鳳玖企業社」，利用蝦皮帳號為掩護，將不法所得匯至境外，連知名律師張秉鈞也是共犯，警方搜索拘提6人到案，台北地檢署複訊後依洗錢罪命張100萬交保、限制出境出海。

同案約談「鳳玖企業社」登記負責人林采甯（主嫌宋定杰妻子）100萬交保、鳳玖企業社成員蘇正鎧15萬交保，均限制出境出海。

另外，「鳳玖企業社」實際負責人宋定杰、「有芯人跨境公司」負責人胡永則、鳳玖企業社會計翁詩婷，目前偵訊中。

張秉鈞過去涉及多起刑事案件遭調查，檢方過去偵辦曾姓毒販從國外運輸大麻郵包案，發現曾男律師張秉利用陪偵機會，將偵查秘密告知另外2名共犯，並教唆滅證與串供，被檢方諭令70萬交保。張秉鈞還涉及「台版柬埔寨」主謀「藍道」杜承哲相關被告洩密案，近年爭議事件不斷，多被檢方搜索。

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知名律師張秉鈞（左1）被控利用法律專業助太子集團洗錢，檢方諭令100萬交保、限制出境出海。記者張宏業／攝影
知名律師張秉鈞（左1）被控利用法律專業助太子集團洗錢，檢方諭令100萬交保、限制出境出海。記者張宏業／攝影

太子集團 張秉鈞 洗錢

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