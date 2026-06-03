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太子集團洗錢追「OJBK」錢包上游 鳳玖企業社負責人送辦

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

台北地檢署偵辦太子集團洗錢案再逮水房源頭。檢警查出，太子集團創設「OJBK」錢包洗錢，透過Cigar Vie雪茄館負責人陳韋志洗錢，辦案人員查出，OJBK的上游水房是「鳳玖企業社」，雙方利用蝦皮帳號為掩護，將不法所得匯至境外，連知名律師張秉鈞也是共犯，信義分局昨搜索拘提6人到案，張秉鈞上午移送北檢，水房頭宋定杰下午也移送檢方複訊。

同案約談包括「鳳玖企業社」登記負責人林采甯（宋定杰妻子）、鳳玖企業社成員蘇正鎧、胡永則、翁詩婷，目前均偵訊中。

張秉鈞過去涉及多起刑事案件遭調查，檢方過去偵辦曾姓毒販從國外運輸大麻郵包案，發現曾男律師張秉利用陪偵機會，將偵查秘密告知另外2名共犯，並教唆滅證與串供，被檢方諭令70萬交保。張秉鈞另涉及「台版柬埔寨」主謀「藍道」杜承哲洩密案。

調查顯示，太子集團為將線上博奕賺取的虛擬資產得於在台灣、日本、新加坡等地提領現金‧製造金流斷點，自行開發「OJBK」錢包連結陳志的地下匯兌水房，再由「爆乳女特助」劉純妤、李守禮、邱子恩等人依李添指示，將錢資金透過「鳳玖企業社」洗錢，再以提領現金，匯至境外隱匿龐大資產。

檢警查出，宋定杰是「鳳玖企業社」水房主謀，張秉鈞則是旗下「彩虹堂」公司負責人，他們是陳韋志洗錢上游，由宋男設立企業行號，張男負責申請IP，透過蝦皮帳號收受太子集團犯罪所得，藉此製造金流斷點。

專案小組最早從洗錢車手王俊國突破，追出柬埔寨籍主謀吳逸博奕集團，發現吳逸先曾豪砸77○○萬元現金，在新北市三重區買下兩戶豪宅自住，新冠疫情爆發前，吳逸先來台灣都居住在此，而吳逸先透過地下匯兌洗錢到台灣後，先後買下6棟房產，市值近1億5千萬元。

吳逸先經營線上營博弈成為富豪，過去曾擁有4輛遊艇，價值超過台幣10億元，最貴的一艘「APRILS W號」，造價達八億元，另艘「潘朵拉號」遊艇，則是太子集團創辦人陳志，為慶祝雙方在洗錢方面合作順利，以「一元美金」為賣價，在帛琉送給吳逸先作為紀念。

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太子集團水房「鳳玖企業社」實際負責人宋定杰（前排右），共犯胡永則（後排右）涉洗錢遭檢警拘提。記者黃義書／攝影
太子集團水房「鳳玖企業社」實際負責人宋定杰（前排右），共犯胡永則（後排右）涉洗錢遭檢警拘提。記者黃義書／攝影

太子集團水房「鳳玖企業社」負責人宋定杰，涉洗錢遭檢警拘提到案。記者黃義書／攝影
太子集團水房「鳳玖企業社」負責人宋定杰，涉洗錢遭檢警拘提到案。記者黃義書／攝影

「鳳玖企業社」登記負責人、宋定杰妻子林采甯涉洗錢遭檢警拘提到案。記者黃義書／攝影
「鳳玖企業社」登記負責人、宋定杰妻子林采甯涉洗錢遭檢警拘提到案。記者黃義書／攝影

律師張秉鈞也是共犯，上午移送北檢。記者張宏業／攝影
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太子集團 洗錢 張秉鈞

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