「地面師」影集播出前 台灣早有許多奪取老人財產詐騙案例

日本影集「地面師」在2024年播出之前，台灣早已發生過許多詐騙案利用類似劇中偽造身分、偽造繼承權、假遺囑、假買賣文件等手法，違法奪取老人財產的案例，只是當時尚未普遍使用「地面師」一詞。

較具代表性的案例如2018年間高雄1個46歲張姓女子，因家暴經社會局引介向譚姓獨居老翁租屋3個月，後來張女覬覦老翁名下多筆房產和土地，假借「報恩」搬回同住4年。

她先偽造對方簽名完成結婚登記，3天後即以減稅名義騙老翁在委託書上簽名，成功向戶政所申請印鑑證明，再以「夫妻贈與」方式取得老翁價值上千萬元透天厝。

事後老翁發現「被結婚」且土地、房屋遭轉移至張女名下，氣得質問她，未料卻再被逼迫寫遺書和自白書，試圖偽造成「自願」轉讓，等老翁簽完張女即人間蒸發。檢警獲報展開調查，2024年依偽造文書等罪嫌起訴張女。

2019年1月間新北市李姓地主接到稅捐稽徵處通知，才發現自己的公共設施保留地，因移轉不須繳納土地增值稅，驚覺被人假冒名字，利用一筆高達2億1千萬元假債務協議向法院申請調解，使得他在毫不知情的情況下，土地即將過戶給別人，因此遞狀向基隆地檢署求助。

檢警調後來查獲土地掮客吳姓主嫌，利用對房地產過戶、爭議調解、買賣等流程都非常熟稔，找來詐騙集團7名共犯在各地犯案，冒充地主及債權人身分委託律師具狀向法院聲請民事調解，再向地政事務所申請土地過戶，將土地設定抵押變現牟利。

他們不到1年時間分別在新北、台北、桃園、台中等地犯案5起，詐欺金額高達7億5553萬餘元，2021年分別被依詐欺、偽造文書、偽造有價證券、洗錢、組織犯罪等罪嫌起訴。

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