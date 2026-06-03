阻詐第一線地所人員心聲：寧可雞婆一點 吞下被民眾嫌囉嗦的委屈

詐騙猖獗，地政事務所櫃台人員是阻詐的一道重要防線。地所人員敏感度、警覺性格外重要，會觀察申辦人神情、與陪同者互動，若感覺有被指使，會設法支開陪同者，遇到代辦案件，會打電話連繫本人真實意願，甚至聯繫轄區警方幫忙到府關懷，地所人員說「寧可雞婆一點，吞下被民眾嫌囉嗦的委屈，只為了將詐騙風險降到最低」。

新北板橋地政事務所登記課長黃茂桓說，前陣子有一名年約六旬婦人與一名中年男房仲之間有借貸關係，兩人先向公證人辦妥設定抵押權，相約到地所要進一步完成手續時，男子瞞著婦人要多辦一道信託業務，櫃台人員直覺有詐，便機警拖延作業時間，確認婦人的意願是只是辦設定抵押權，根本沒有要辦信託，最後沒有得逞。

「權狀、印章、印鑑證明千萬別隨意交給他人。」黃茂桓說，很多詐騙起頭來自借貸關係或投資，若將這3樣物品交給他人，別人就可能完成設定抵押權、信託等，後患無窮。

新北9個地所第一線人員透過教育訓練、案例交流等，態度都相當機警，除察言觀色，臨場也會不厭其煩多問幾句，例如問民眾「借錢要做什麼用途？」、「為何要辦理信託？」民眾若回答「房子要裝潢」，櫃檯人員會委婉質疑「裝潢不用幾百萬」，往往多問一些問題後，很多詐騙或不安情緒就會露餡。

黃茂桓表示，高齡化時代，失智長輩增多，地所櫃台人員也常會考考長輩的認知能力，例如問「3+5等於多少」等數學題，問的過程會留意應對態度，避免長輩覺得受辱或尊嚴受損。

新北9個地政事務所第一線人員透過教育訓練、案例交流等，態度都相當機警，除察言觀色，臨場也會不厭其煩多問幾句，全力阻詐。記者季相儒／攝影

新北9個地政事務所第一線人員透過教育訓練、案例交流等，態度都相當機警，除察言觀色，臨場也會不厭其煩多問幾句，全力阻詐。記者季相儒／攝影

新北9個地政事務所第一線人員透過教育訓練、案例交流等，態度都相當機警，除察言觀色，臨場也會不厭其煩多問幾句，全力阻詐。記者季相儒／攝影

新北9個地政事務所第一線人員透過教育訓練、案例交流等，態度都相當機警，除察言觀色，臨場也會不厭其煩多問幾句，全力阻詐。記者季相儒／攝影