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假出金集團金主起訴移審 北院裁定1600萬交保

中央社／ 台北3日電

假出金集團「美樂公司」聯手詐欺機房，以假投資手法詐騙逾158億元，北檢昨天起訴金主王景琪移審北院。北院訊後裁定在押王男以1600萬元交保並境管、科控，王男今天辦保離去。

台北地檢署偵辦「斬金行動專案」，查獲全台最大「假出金」犯罪集團，涉及詐騙逾新台幣158億元，去年4月間起訴主嫌歐俞彤等80名被告，並對歐女求處25年以上徒刑。台北地方法院去年11月間判處歐女有期徒刑24年。

檢警調查，以歐女、吳漢威（通緝中）為首的犯罪集團，由電信詐欺機房成員架設超過2230個假投資網站及應用程式，誆騙被害人交付投資款項，再將被害人的「出金」匯入指定帳戶，佯裝實有獲利的投資假象，導致被害人誤信為正當投資管道，持續投入大量資金。

檢警追查發現，民國113年1月前某日，甫出獄的吳漢威欲成立美樂公司詐欺、洗錢水房，但苦無資金，邀約王景琪加入詐團擔任金主。王男同意後將不詳金額交給吳男，協助成立美樂公司從事詐欺犯行。

檢察官偵查後，認定王男涉犯參與詐欺犯罪組織、加重詐欺、洗錢等罪嫌，昨天依法起訴，並請法院審酌王男雖未負責實際營運，但作為吳男的上層，可獲得美樂公司3成獲利，而同為主嫌的歐俞彤則只拿取1成獲利，足徵王男出資對美樂公司的發展至關重要。

檢察官請法院審酌，王男在美樂公司屬於不可或缺的角色，實屬核心成員，所涉詐欺取財罪嫌的惡性，不亞於歐俞彤、吳漢威，所涉情節及惡性均屬特別重大，又於警詢及偵訊中飾詞否認犯行，難認有何悔意，建請從重判處應合併執行有期徒刑26年以上之刑。

在押中的王男昨天移審台北地方法院，法官開庭訊問後認為無羈押之必要，裁定王男1600萬元交保，限制住居及限制出境、出海，並實施科技監控，王男今天辦保離去。

北院 詐騙 北檢

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