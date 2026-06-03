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建商遭假投資詐騙逾6500萬 銀樓公會公布金條序號助追查

中央社／ 新竹縣3日電

新竹邱姓建商誤信假投資詐騙，損失逾6500萬元，其中包含大量（UBS）瑞士銀行投資級金條，全國銀樓同業公會今天公告金條序號，籲業者如發現應停止交易、通報警方追查流向。

邱姓建商友人接受媒體訪問說，邱姓建商透過網路接觸股票投資訊息，誤信詐騙集團營造的獲利機會，依指示多次提領現金，並以大量UBS金條面交，以規避金融機構監控與警方查緝，面交逾10次，累計損失超過新台幣6500萬元。

全國銀樓同業公會收到新竹市銀樓業者求助後，今天發出公告指出，內容包含疑似詐騙黃金條塊序號清單，也盼業者能核對庫存、寄售品與客戶送驗品，如有相同序號要立即停止交易、並通報警方，同時也列出相關金條的編號與序號。

銀樓業者告訴中央社記者說，UBS金條為瑞士銀行（UBS）發行的投資級金條，具獨立編號及鑑定證書，在國際貴金屬市場流通性高，因此警方認為有機會透過金條序號追查流向。

新竹縣政府警察局新埔分局偵查隊副隊長楊程鈞表示，此案屬重大詐騙案件，已列為重點案件追查，報請台灣新竹地方檢察署指揮偵辦；若民眾掌握相關線索，可主動向警方提供資訊，協助釐清案情。

他說，此案是常見的「假投資詐騙」，詐騙集團透過通訊軟體、投資群組或假投資平台，以保證獲利、高報酬等話術吸引被害人投入資金，等待被害人加碼投入後，再以各種理由要求持續匯款或面交財物。

建商 詐騙集團 UBS

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