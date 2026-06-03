弱勢族群房產成詐團覬覦目標 新北地政局聯合警方合力阻詐

詐團手法日新月異，民眾不動產也成詐團覬覦的目標。新北地政局與警察局合作，透過跨機關「通報、關懷、追蹤」防護網，地政事務所人員落實臨櫃關懷，成功攔阻不動產抵押權設定登記詐騙案，其中，新莊地政事務所成功攔阻民眾990萬元詐騙案。另瑞芳地所近日也攔阻一起中度智能障礙獨居者不動產詐騙案。

新北市李姓男子去年底委託代理人向新莊地政事務所申辦990萬元抵押權設定及預告登記，地所初次關懷提問，李男聲稱資金將拿來開設眼鏡公司，且家人知情，全盤否認遭遇詐騙，但數日後李男在兒子陪同返回地所尋求協助。

經了解，李男在交友網站認識一名女子，對方勸他投資虛擬貨幣，還透過小額獲利博取信任，再誘騙李用房產辦理抵押權設定籌措資金，甚至安排特定地政士接洽，直到李男企圖向親友調現，親友察覺有異通知家屬，李男經家人勸說才驚覺受騙並報案，新莊地所獲悉後，立即依規定受理異議並駁回該登記案，成功保住李男財產。

除投資詐騙，弱勢族群也成犯罪集團眼中肥羊，一名患有中度智能障礙且獨居的六十歲男子，平時辛勤工作維持生計還存下養老金，上月底，一名自稱代理人前往瑞芳地所申辦私人抵押權設定，聲稱當事人因買車需貸款106萬元，地所審查人員察覺當事人未親自到場，且申請文件聯絡電話與男子實際資料不符，當下通報警方。

經地所與警方執行「第二次關懷」實地走訪男子住處，男子驚惶表示根本無買車需求，也不認識抵押權人，相關文件都是在無法理解情況下遭人誘導簽下，地所人員隨即協助男子提出異議書並依法駁回此案，守住他相依為命的棲身之所。

新北市地政局局長汪禮國指出，詐騙集團常利用資訊不對稱，鎖定弱勢、獨居長者等族群，透過「借貸」、「投資」等話術引導申辦抵押權設定，進而轉移掏空產權，所幸同仁機警落實關懷提問，並與警方緊密合作，才未讓不肖份子得逞。更提醒民眾辦理不動產交易過程中，若遇任何可疑情況應立即去電各地政事務所查證。