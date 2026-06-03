她臉書選購700元粽子…以為害對方帳戶凍結 配合操作遭轉出12萬元

62歲薛姓家庭主婦昨天在臉書上看到網友販售粽子，打算購買，對方請她在物流業者網站操作，隨後表示因她「未完成實名認證」導致平台被鎖定、帳戶被凍結；薛女趕緊配合處理，卻在不知不覺中轉出12萬元，直到郵局志工覺得奇怪，通報員警，才攔下她再轉出3萬元。

薛姓婦人平時有關注新聞，知道詐騙猖獗，也曾聽過警方犯罪預防宣導說明內容，昨天她在臉書看到帳號名稱為「李嘉宜」的網友在販售粽子，打算購買2串粽子，價格為700元；該名網友與薛女交換LINE帳號，傳送聲稱是物流業者連結，要求點擊操作。

薛女依指示進入網站填寫資料後，該名網友隨即稱薛女因「未完成實名認證」，導致賣場被平台鎖定，並傳送「帳戶凍結通知」的截圖，要求李女必須與線上客服聯繫；薛女覺得為了700元的交易讓對方帳戶凍結不好意思，配合自稱客服人員「實名認證」作業。

對方表示薛女「訂單設定錯誤」，在視訊及通話過程指示薛女前往台南市安平區育平路操作網路郵局，導致薛女帳戶在不知不覺中遭轉出12萬餘元；直到下午4時許，薛女因已經在ATM操作許久，郵局志工覺得奇怪，上前聽到對話有「實名認證」4個字，立即研判薛女遭詐騙。

志工及郵局行員掃描市警局裝設的「無聲報案簡訊QR Code」，轄區第四警分局育平派出所員警李其叡、曾上芫及黃于欣迅速到場，發現薛女還在操作ATM，且若完成將再轉出3萬元，立即攔阻；員警告知她遇到標準的「假網購、真詐財」詐騙套路，薛女才知上當。

警方將薛女帶回製作被害人筆錄，並追查網路假賣家的LINE ID，確認轉出的12萬元已遭詐騙集團提領一空；薛女直呼平時都有提醒親友要注意詐騙，沒想到只是想買個粽子，自己也被騙，甚至在操作ATM時還不知道錢已被轉出。

無獨有偶，前天下午1時許，36歲李姓女子走進台南市警第二分局長樂派出所，表示在臉書上看到有人在賣荔枝，她傳訊想購買400元的12斤的荔枝，對方要求用超商「交貨便」交易，並傳送連結要求李女填寫資料；李女配合操作後，對方同樣稱李女「未完成實名認證」，導致賣場被平台鎖定。

對方也傳送「帳戶凍結通知」的截圖，並在對話中哭訴「一家人所有的費用都在裡面，包含我女兒在醫院住院的醫藥費」、「要是被我老公發現帳戶被凍結，我會被我老公打死的」，藉此博取同情並引發施女的內疚感；李女不知所措，向員警求助。

長樂派出所警員謝宇旻聽聞後，當場判定為「假網拍、真詐財」詐騙套路，協助李女直接封鎖對方，並向李女講述類似案例，李女才鬆了口氣，安心離開派出所。

詐騙集團聲稱「一家人所有的費用都在裡面，包含我女兒在醫院住院的醫藥費」、「要是被我老公發現帳戶被凍結，我會被我老公打死的」。記者袁志豪／翻攝

薛姓家庭主婦上網購買粽子，被對方稱因「未完成實名認證」導致平台被鎖定、帳戶被凍結，薛女配合處理，卻在不知不覺中轉出12萬元。記者袁志豪／翻攝

李姓女子想購買400元的12斤的荔枝，對方要求用超商「交貨便」交易，隨即稱李女「未完成實名認證」，導致賣場被平台鎖定。記者袁志豪／翻攝