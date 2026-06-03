快訊

王世堅建議「找鄭麗君任沈伯洋副市長衝票」 賴總統當場瞪大眼

艾司摩爾在台大舉招募千人！碩畢年薪兩百萬 員工平均年薪曝光

影／伊朗飛彈擊中科威特機場！多人受傷、航班停飛 爆炸火光畫面曝

聽新聞
0:00 / 0:00

防「地面師」詐老人 這一類型不動產「抵押權設定」列高風險案件

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導

老人是「地面師」不動產詐騙高風險族群，北市府首創非「私人設定、非金融機構抵押權設定」高風險案件全面關懷提問機制，包含60歲以上民眾。另外北市建構不動產安全網，至今年3月成功阻詐9件，金額約8935萬元。

北市地政局指出，據近2年涉及不動產的詐騙案件，台北市雖然沒有集中於65歲以上獨居長者這一族群，但受理案件時發現有高風險情形，均會提出關懷提問，不限於獨居長者。

北市目前列為重點對象，是有關「私人設定」案件全面關懷提問機制，台北市於113年首創實施，並獲內政部參採推廣至全國。也就是民眾在不動產抵押權設定時，不是透過一般的銀行金融機構，而是坊間的公司或是私人，俗稱叫「私人設定」，各地政事務所會對這類案件，以及所有權人是60歲以上，有關懷提問機。

另外，台北市府從113年起即逐步與檢警、稅捐機關、商業處、金融機構、不動產業者、公會等公私協力建構「不動產安全網」，至115年3月成功阻詐9件，約8935萬元。

新北市政府推動標註預警防詐騙，有8千多名獨居長者，不動產達2萬多筆。北市社會局指出，北市地政局也與社會局研商，不過因有個資疑慮，有長者不願被標示，目前還在與法務局研議可行性。

為了防範不動產詐騙，台北市推出「稅籍異動即時通」系統，可在民眾申報稅務當下即時透過電話簡訊、Email或加入財政部地方稅LINE官方透過好友通知，從申報時間起算，稅務機關進行核算到繳費完稅前，至少會有3至5天的「黃金攔阻期」。但自試辦以來，台北市累計的申辦率，目前近13%，仍顯偏低。

地政局坦言，北市的不動產價格較高，民眾比較少做變動，就不會注意稅籍異動「即時通」這類的宣導，因此地政局設法通過各個管道，深入里鄰的場合，讓持有不動產的人可以得到這個訊息。另針對高風險的老人，也有地籍異動即時通到府服務，從113年6月開辦至今年3月止，共計183件。

另外，地籍異動即時通，也多加一道「保險」申請人可留兩組號碼，也就是持有不動產本人的電子信箱或是手機號碼外，可多留一組自己信任的人的手機或電郵，親戚、兒女或是配偶。地政局承辦人員指出，因詐騙集團的話術，可能會令當事人困在情境中，沒有發覺自己正被騙了，多通知第二個人，就多一人把關。

社會局 北市 詐騙

延伸閱讀

收到UBS金條快報警！建商被詐6500萬 全國銀樓總動員協尋阻詐團變現

詐團吸收…60歲以上高齡車手暴增 3年增逾10倍

假借貸真詐財！金門男買萬元點數當「保證金」 拍照傳出秒遭封鎖

沒買東西突收2萬8帳單別慌！刑事局教你破解詐騙新手法

相關新聞

防「地面師」詐老人 這一類型不動產「抵押權設定」列高風險案件

老人是「地面師」不動產詐騙高風險族群，北市府首創非「私人設定、非金融機構抵押權設定」高風險案件全面關懷提問機制，包含60歲以上民眾。另外北市建構不動產安全網，至今年3月成功阻詐9件，金額約8935萬元。

防「地面師」詐騙盯上獨居長者 律師、代書呼籲：採雙代書制度

詐團主嫌蔡尚岳勾結里長、律師蔡鴻燊，偽造代筆遺囑盜領獨居長者遺產上億元，蔡嫌等人被判重刑。新北市地政士公會理事長劉秀寶與律師孫瑞蓮呼籲，民眾應委託合法地政士、採雙代書制度並申請地政機關推行的「防詐三寶」措施以保財產安全。

太子集團案外案 知名律師張秉鈞涉洗錢遭逮

台北地檢署偵辦太子集團洗錢案有新進展。檢警查出，太子集團創設「OJBK」錢包洗錢，透過信義區Cigar Vie雪茄館負責人陳韋志與「鳳玖企業社」合作，利用蝦皮帳號為掩護，匯至境外或境內帳戶，其中名律師張秉鈞也是共犯，警方昨天搜索拘提主嫌宋定杰、張秉鈞6人到案，張秉鈞與共犯蘇正鎧稍早移送北檢複訊，宋定杰預計下午移送。

收到UBS金條快報警！建商被詐6500萬 全國銀樓總動員協尋阻詐團變現

新竹地區一名邱姓建商誤信假投資詐騙話術，陸續面交現金及黃金條塊，損失金額超過6500萬元，其中1700多萬是用71條具有編號的UBS金條交付，由於瑞士銀行（UBS）發行的金條代表最高規格的品質保證，一般銀樓收到不會鎔掉，因此全國銀樓同業公會收到新竹市銀樓業者求助後，今天發出公告，集結所有同業力量，要幫警方打詐。

燒烤攤販變詐團金主 扮陸劇「斗羅大陸」主角唐三操控全局

刑事局南部打擊犯罪中心查辦詐騙集團外籍車手，向上溯源，查出原本從事燒烤攤販的陳姓男子，轉當車手集團金主，並以大陸玄幻電視劇「斗羅大陸」的主角「唐三」自居，出資掌控集團。全案依詐欺、洗錢防制法罪嫌移送法辦。

台中女遇網友推主動型ETF 欲匯百萬警民聯手阻詐

台中許姓女子認識網友，對方助分析股市、介紹「主動型ETF」商品，並稱投資就可穩定獲利，她昨天到銀行要轉帳新台幣100萬元...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。