防「地面師」詐老人 這一類型不動產「抵押權設定」列高風險案件

老人是「地面師」不動產詐騙高風險族群，北市府首創非「私人設定、非金融機構抵押權設定」高風險案件全面關懷提問機制，包含60歲以上民眾。另外北市建構不動產安全網，至今年3月成功阻詐9件，金額約8935萬元。

北市地政局指出，據近2年涉及不動產的詐騙案件，台北市雖然沒有集中於65歲以上獨居長者這一族群，但受理案件時發現有高風險情形，均會提出關懷提問，不限於獨居長者。

北市目前列為重點對象，是有關「私人設定」案件全面關懷提問機制，台北市於113年首創實施，並獲內政部參採推廣至全國。也就是民眾在不動產抵押權設定時，不是透過一般的銀行金融機構，而是坊間的公司或是私人，俗稱叫「私人設定」，各地政事務所會對這類案件，以及所有權人是60歲以上，有關懷提問機。

另外，台北市府從113年起即逐步與檢警、稅捐機關、商業處、金融機構、不動產業者、公會等公私協力建構「不動產安全網」，至115年3月成功阻詐9件，約8935萬元。

新北市政府推動標註預警防詐騙，有8千多名獨居長者，不動產達2萬多筆。北市社會局指出，北市地政局也與社會局研商，不過因有個資疑慮，有長者不願被標示，目前還在與法務局研議可行性。

為了防範不動產詐騙，台北市推出「稅籍異動即時通」系統，可在民眾申報稅務當下即時透過電話簡訊、Email或加入財政部地方稅LINE官方透過好友通知，從申報時間起算，稅務機關進行核算到繳費完稅前，至少會有3至5天的「黃金攔阻期」。但自試辦以來，台北市累計的申辦率，目前近13%，仍顯偏低。

地政局坦言，北市的不動產價格較高，民眾比較少做變動，就不會注意稅籍異動「即時通」這類的宣導，因此地政局設法通過各個管道，深入里鄰的場合，讓持有不動產的人可以得到這個訊息。另針對高風險的老人，也有地籍異動即時通到府服務，從113年6月開辦至今年3月止，共計183件。

另外，地籍異動即時通，也多加一道「保險」申請人可留兩組號碼，也就是持有不動產本人的電子信箱或是手機號碼外，可多留一組自己信任的人的手機或電郵，親戚、兒女或是配偶。地政局承辦人員指出，因詐騙集團的話術，可能會令當事人困在情境中，沒有發覺自己正被騙了，多通知第二個人，就多一人把關。