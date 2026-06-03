防「地面師」詐騙盯上獨居長者 律師、代書呼籲：採雙代書制度

詐團主嫌蔡尚岳勾結里長、律師蔡鴻燊，偽造代筆遺囑盜領獨居長者遺產上億元，蔡嫌等人被判重刑。新北市地政士公會理事長劉秀寶與律師孫瑞蓮呼籲，民眾應委託合法地政士、採雙代書制度並申請地政機關推行的「防詐三寶」措施以保財產安全。

新北市地政士公會理事長劉秀寶表示，民眾在處理房產交易時，應委託專業地政士，並採雙地政士方式，就是買賣雙方都要委託各自信任的地政士。劉秀寶指出，因地政士執照取得不易，且受地政士法及公會內部嚴格規範，若交易過程中有兩位地政士參與，即便其中一方有違法意圖，另一方也能即時阻擋。

除了委託專業地政士外，劉秀寶說目前政府推行「防詐三寶」：地籍異動即時通：萬一房地產產權被冒用或更動，系統會立即以簡訊或郵件通知屋主。隱匿地址：隱蔽部分聯絡資訊，避免個資外流讓詐騙集團有機可乘。指定送達地址：保地政機關的通知能正確送達本人，防止他人偽造權狀申請補發而屋主卻不知情。另外預告登記也是重要的防範措施，能有效防止產權在未經同意下被擅自處分。

律師孫瑞蓮指出，民眾的戶籍地千萬不可設在租屋處或非實際居住地。因政府寄送國稅局或地政單位的通知公文會先寄到戶籍，如果設在別處公文可能被人代簽收，屋主將無法第一時間發現產權異動的預警。另外孫瑞蓮建議民眾應申請地籍異動即時通，即便身為獨居老人，也可以指定親戚或子女作為聯絡人，確保多一個人幫忙把關。

孫瑞蓮同樣也呼籲民眾買賣房子時應採用雙代書制度，買賣雙方各找各的代書互相監督，防範其中一方存心不良。另外一定要用「履約保證」，不要為了省那 1%或2%的錢，這對保障財產安全非常重要。

孫瑞蓮也分享了一個獨到的防範招數，即便與銀行借的房貸已經清償完畢，也不要急著辦理塗銷抵押權。因為若有詐騙集團欲辦理過戶，必須先經過銀行塗銷這一關，屆時銀行必定會要求本人親自到場確認，等於是免費請銀行幫忙守護房產。另外印鑑章跟身分證絕對不可以交給別人，就算是委託地政士辦理，印鑑證明也一定要註明授權用途。

孫瑞蓮提醒，過戶、交易等重要的契約文件，應養成由律師事前審閱的習慣，不要去省諮詢費。如果是租約請一定要去公證，讓公證人跟律師在初步階段就先進行法規把關。孫瑞蓮指出，若不法人士勾結律師、地政士或地方人士共同犯案，除涉及偽造文書及詐欺罪外，也可能觸犯組織犯罪防制條例，刑責相當嚴重。

新北市地政士公會理事長劉秀寶表示，新北市地政士公會定期舉辦座談會與訓練課程，強化會員的防詐意識。日前還邀請刑大針對最新詐騙案例進行專案宣導，若發現有地政士涉入違法案件，公會將依地政士法移送懲戒委員會處理絕不寬貸。

涉入「台版地面師」詐騙案的律師蔡鴻燊，一審被判25年。(本報資料照片)