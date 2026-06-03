快訊

王世堅建議「找鄭麗君任沈伯洋副市長衝票」 賴總統當場瞪大眼

艾司摩爾在台大舉招募千人！碩畢年薪兩百萬 員工平均年薪曝光

影／伊朗飛彈擊中科威特機場！多人受傷、航班停飛 爆炸火光畫面曝

聽新聞
0:00 / 0:00

防「地面師」詐騙盯上獨居長者 律師、代書呼籲：採雙代書制度

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

詐團主嫌蔡尚岳勾結里長、律師蔡鴻燊，偽造代筆遺囑盜領獨居長者遺產上億元，蔡嫌等人被判重刑。新北市地政士公會理事長劉秀寶與律師孫瑞蓮呼籲，民眾應委託合法地政士、採雙代書制度並申請地政機關推行的「防詐三寶」措施以保財產安全。

新北市地政士公會理事長劉秀寶表示，民眾在處理房產交易時，應委託專業地政士，並採雙地政士方式，就是買賣雙方都要委託各自信任的地政士。劉秀寶指出，因地政士執照取得不易，且受地政士法及公會內部嚴格規範，若交易過程中有兩位地政士參與，即便其中一方有違法意圖，另一方也能即時阻擋。

除了委託專業地政士外，劉秀寶說目前政府推行「防詐三寶」：地籍異動即時通：萬一房地產產權被冒用或更動，系統會立即以簡訊或郵件通知屋主。隱匿地址：隱蔽部分聯絡資訊，避免個資外流讓詐騙集團有機可乘。指定送達地址：保地政機關的通知能正確送達本人，防止他人偽造權狀申請補發而屋主卻不知情。另外預告登記也是重要的防範措施，能有效防止產權在未經同意下被擅自處分。

律師孫瑞蓮指出，民眾的戶籍地千萬不可設在租屋處或非實際居住地。因政府寄送國稅局或地政單位的通知公文會先寄到戶籍，如果設在別處公文可能被人代簽收，屋主將無法第一時間發現產權異動的預警。另外孫瑞蓮建議民眾應申請地籍異動即時通，即便身為獨居老人，也可以指定親戚或子女作為聯絡人，確保多一個人幫忙把關。

孫瑞蓮同樣也呼籲民眾買賣房子時應採用雙代書制度，買賣雙方各找各的代書互相監督，防範其中一方存心不良。另外一定要用「履約保證」，不要為了省那 1%或2%的錢，這對保障財產安全非常重要。

孫瑞蓮也分享了一個獨到的防範招數，即便與銀行借的房貸已經清償完畢，也不要急著辦理塗銷抵押權。因為若有詐騙集團欲辦理過戶，必須先經過銀行塗銷這一關，屆時銀行必定會要求本人親自到場確認，等於是免費請銀行幫忙守護房產。另外印鑑章跟身分證絕對不可以交給別人，就算是委託地政士辦理，印鑑證明也一定要註明授權用途。

孫瑞蓮提醒，過戶、交易等重要的契約文件，應養成由律師事前審閱的習慣，不要去省諮詢費。如果是租約請一定要去公證，讓公證人跟律師在初步階段就先進行法規把關。孫瑞蓮指出，若不法人士勾結律師、地政士或地方人士共同犯案，除涉及偽造文書及詐欺罪外，也可能觸犯組織犯罪防制條例，刑責相當嚴重。

新北市地政士公會理事長劉秀寶表示，新北市地政士公會定期舉辦座談會與訓練課程，強化會員的防詐意識。日前還邀請刑大針對最新詐騙案例進行專案宣導，若發現有地政士涉入違法案件，公會將依地政士法移送懲戒委員會處理絕不寬貸。

涉入「台版地面師」詐騙案的律師蔡鴻燊，一審被判25年。(本報資料照片)
涉入「台版地面師」詐騙案的律師蔡鴻燊，一審被判25年。(本報資料照片)

「台版地面師」詐騙頻傳，詐騙集團夥同有牌的代書設局，專找有不動產的民眾下手。示意圖。圖／AI生成
「台版地面師」詐騙頻傳，詐騙集團夥同有牌的代書設局，專找有不動產的民眾下手。示意圖。圖／AI生成

詐騙集團

延伸閱讀

沒買東西突收2萬8帳單別慌！刑事局教你破解詐騙新手法

遺產留銀行比房產更難處理？專家揭「一夕凍結」盲點：只要有一人擺爛就卡死

收到UBS金條快報警！建商被詐6500萬 全國銀樓總動員協尋阻詐團變現

假借貸真詐財！金門男買萬元點數當「保證金」 拍照傳出秒遭封鎖

相關新聞

防「地面師」詐老人 這一類型不動產「抵押權設定」列高風險案件

老人是「地面師」不動產詐騙高風險族群，北市府首創非「私人設定、非金融機構抵押權設定」高風險案件全面關懷提問機制，包含60歲以上民眾。另外北市建構不動產安全網，至今年3月成功阻詐9件，金額約8935萬元。

防「地面師」詐騙盯上獨居長者 律師、代書呼籲：採雙代書制度

詐團主嫌蔡尚岳勾結里長、律師蔡鴻燊，偽造代筆遺囑盜領獨居長者遺產上億元，蔡嫌等人被判重刑。新北市地政士公會理事長劉秀寶與律師孫瑞蓮呼籲，民眾應委託合法地政士、採雙代書制度並申請地政機關推行的「防詐三寶」措施以保財產安全。

太子集團案外案 知名律師張秉鈞涉洗錢遭逮

台北地檢署偵辦太子集團洗錢案有新進展。檢警查出，太子集團創設「OJBK」錢包洗錢，透過信義區Cigar Vie雪茄館負責人陳韋志與「鳳玖企業社」合作，利用蝦皮帳號為掩護，匯至境外或境內帳戶，其中名律師張秉鈞也是共犯，警方昨天搜索拘提主嫌宋定杰、張秉鈞6人到案，張秉鈞與共犯蘇正鎧稍早移送北檢複訊，宋定杰預計下午移送。

收到UBS金條快報警！建商被詐6500萬 全國銀樓總動員協尋阻詐團變現

新竹地區一名邱姓建商誤信假投資詐騙話術，陸續面交現金及黃金條塊，損失金額超過6500萬元，其中1700多萬是用71條具有編號的UBS金條交付，由於瑞士銀行（UBS）發行的金條代表最高規格的品質保證，一般銀樓收到不會鎔掉，因此全國銀樓同業公會收到新竹市銀樓業者求助後，今天發出公告，集結所有同業力量，要幫警方打詐。

燒烤攤販變詐團金主 扮陸劇「斗羅大陸」主角唐三操控全局

刑事局南部打擊犯罪中心查辦詐騙集團外籍車手，向上溯源，查出原本從事燒烤攤販的陳姓男子，轉當車手集團金主，並以大陸玄幻電視劇「斗羅大陸」的主角「唐三」自居，出資掌控集團。全案依詐欺、洗錢防制法罪嫌移送法辦。

台中女遇網友推主動型ETF 欲匯百萬警民聯手阻詐

台中許姓女子認識網友，對方助分析股市、介紹「主動型ETF」商品，並稱投資就可穩定獲利，她昨天到銀行要轉帳新台幣100萬元...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。