太子集團案外案 知名律師張秉鈞涉洗錢遭逮

台北地檢署偵辦太子集團洗錢案有新進展。檢警查出，太子集團創設「OJBK」錢包洗錢，透過信義區Cigar Vie雪茄館負責人陳韋志與「鳳玖企業社」合作，利用蝦皮帳號為掩護，匯至境外或境內帳戶，其中名律師張秉鈞也是共犯，警方昨天搜索拘提主嫌宋定杰、張秉鈞6人到案，張秉鈞與共犯蘇正鎧稍早移送北檢複訊，宋定杰預計下午移送。

檢方過去曾姓毒販從國外運輸大麻郵包案，意外發現曾男委任的律師張秉鈞涉及洩密，張秉鈞利用陪偵機會，將偵查秘密告知另2名共犯，並教唆滅證與串供，被檢方諭令70萬交保。

張秉鈞也曾捲入台版柬埔寨案， 他當時為協助主謀「藍道」掌握第一手消息，涉將共犯的筆錄內容回報給另名律師；立委徐巧芯大姑劉向婕涉入洗錢案時，張秉鈞也受委任替共犯林于倫辯護。

調查顯示，太子集團為將線上博奕賺取的虛擬資產得於在台灣、日本、新加坡等地提領現金‧製造金流斷點，自行開發「OJBK」錢包連結陳志的地下匯兌水房，再由「爆乳女特助」劉純妤、李守禮、邱子恩等人依李添指示，前往地下匯兌水房提領現金，用來購買名車、名酒、雪茄、茶葉、藝術品等豪奢消費。

檢警查出，宋定杰是「鳳玖企業社」水房主謀，張秉鈞則是旗下「彩虹堂」公司負責人，他們是陳韋志洗錢上游，由宋男設立企業行號，張男負責申請IP，透過蝦皮帳號收受太子集團犯罪所得，藉此製造金流斷點，最後將錢集中匯往鳳玖企業社，再以層層轉匯方式，將黑錢洗出境外，抑或是打入台灣人頭帳戶。

檢警從陳韋志水房分析金流，循線查獲水房上游是「鳳玖企業社」，也發現張秉鈞涉替太子集團洗錢。

知名律師張秉鈞（圖中藍衣者）涉協助太子集團洗錢，被警方拘提到案，今天移送北檢複訊。記者張宏業／攝影