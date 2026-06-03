64歲父為兒尋跨國良緣 LINE通話狂跳紅色警報 潭北警即時阻詐

台中市潭子區64歲的徐姓父親，因兒子到了適婚年齡，求媳心切下日前透過朋友介紹，在通訊軟體LINE上加入了一名自稱是「跨國婚姻仲介」的神秘女子，不料，雙方在互傳訊息、甚至撥打語音通話時，徐父的手機螢幕竟接連跳出刺眼的「紅色風險警示」訊息，嚇得老翁察覺有異，立刻奔往派出所求證，大雅分局潭北派出所員警檢視後，當場戳破這是近期盛行的跨國婚介詐騙陷阱，順利保住老翁的血汗錢。

大雅分局表示，潭北派出所員警6月1日中午11時58分許執勤時，看見徐姓老翁神色焦慮地走進派出所。老翁向警方坦言，近期為了幫兒子安排相親、尋覓良緣，透過身邊友人牽線介紹，加入了一位據稱能媒合跨國婚姻的女性仲介LINE帳號；徐姓父親指出，從一開始加對方好友時，手機畫面就隱約跳出警示，但一開始並未多想；直到雙方進一步進行LINE語音通話時，系統對話框內竟然再次猛烈跳出醒目的「紅色警告符號」，並提示該帳號具有風險；這接二連三的系統警報讓徐父擔心自己成了詐騙集團眼中的肥羊。

警員接過手機檢視後，明確指出該帳號曾因遭大量用戶檢舉，已被官方系統列為高風險的可疑帳號，警方在現場除讚賞徐翁的高警覺性外，也嚴正提醒他，網路世界陷阱重重，千萬不能輕信來路不明的婚姻媒合資訊。徐父聽完警方的分析後大鬆一口氣，直呼還好有提早來問警察。

大雅分局呼籲，詐騙集團往往利用父母為兒女操心的弱點下手，若對方在互動過程中開始要求匯款、提供身分證件、金融卡、銀行帳戶資料、驗證碼或是其他個人隱私資訊，百分之百是詐騙手法；現今民眾透過網路交友、社群軟體或婚友媒合結識陌生人時，若發現通訊軟體系統主動跳出風險警示訊息，絕對不可掉以輕心，應立即停止互動並向警方查證。

台中市一名徐姓父親為兒子尋覓良緣加入跨國婚介LINE，因通話時系統跳出警示，警覺異樣急奔潭北派出所求證。圖／大雅分局提供

台中市一名徐姓父親為兒子尋覓良緣加入跨國婚介LINE，因通話時系統跳出警示，警覺異樣急奔潭北派出所求證。圖／大雅分局提供