快訊

大學申請入學明起登記志願序！4萬9425人取得資格 甄選會提醒3大注意

超商雞胸肉為何特別嫩？專家揭「關鍵成分」吃多當心害骨質流失

美伊談判現況曝光！魯比歐再畫停戰紅線 爆伊朗最高領袖「變積極」

聽新聞
0:00 / 0:00

64歲父為兒尋跨國良緣 LINE通話狂跳紅色警報 潭北警即時阻詐

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導

台中市潭子區64歲的徐姓父親，因兒子到了適婚年齡，求媳心切下日前透過朋友介紹，在通訊軟體LINE上加入了一名自稱是「跨國婚姻仲介」的神秘女子，不料，雙方在互傳訊息、甚至撥打語音通話時，徐父的手機螢幕竟接連跳出刺眼的「紅色風險警示」訊息，嚇得老翁察覺有異，立刻奔往派出所求證，大雅分局潭北派出所員警檢視後，當場戳破這是近期盛行的跨國婚介詐騙陷阱，順利保住老翁的血汗錢。

大雅分局表示，潭北派出所員警6月1日中午11時58分許執勤時，看見徐姓老翁神色焦慮地走進派出所。老翁向警方坦言，近期為了幫兒子安排相親、尋覓良緣，透過身邊友人牽線介紹，加入了一位據稱能媒合跨國婚姻的女性仲介LINE帳號；徐姓父親指出，從一開始加對方好友時，手機畫面就隱約跳出警示，但一開始並未多想；直到雙方進一步進行LINE語音通話時，系統對話框內竟然再次猛烈跳出醒目的「紅色警告符號」，並提示該帳號具有風險；這接二連三的系統警報讓徐父擔心自己成了詐騙集團眼中的肥羊。

警員接過手機檢視後，明確指出該帳號曾因遭大量用戶檢舉，已被官方系統列為高風險的可疑帳號，警方在現場除讚賞徐翁的高警覺性外，也嚴正提醒他，網路世界陷阱重重，千萬不能輕信來路不明的婚姻媒合資訊。徐父聽完警方的分析後大鬆一口氣，直呼還好有提早來問警察。

大雅分局呼籲，詐騙集團往往利用父母為兒女操心的弱點下手，若對方在互動過程中開始要求匯款、提供身分證件、金融卡、銀行帳戶資料、驗證碼或是其他個人隱私資訊，百分之百是詐騙手法；現今民眾透過網路交友、社群軟體或婚友媒合結識陌生人時，若發現通訊軟體系統主動跳出風險警示訊息，絕對不可掉以輕心，應立即停止互動並向警方查證。

台中市一名徐姓父親為兒子尋覓良緣加入跨國婚介LINE，因通話時系統跳出警示，警覺異樣急奔潭北派出所求證。圖／大雅分局提供
台中市一名徐姓父親為兒子尋覓良緣加入跨國婚介LINE，因通話時系統跳出警示，警覺異樣急奔潭北派出所求證。圖／大雅分局提供

台中市一名徐姓父親為兒子尋覓良緣加入跨國婚介LINE，因通話時系統跳出警示，警覺異樣急奔潭北派出所求證。圖／大雅分局提供
台中市一名徐姓父親為兒子尋覓良緣加入跨國婚介LINE，因通話時系統跳出警示，警覺異樣急奔潭北派出所求證。圖／大雅分局提供

台中市一名徐姓父親為兒子尋覓良緣加入跨國婚介LINE，因通話時系統跳出警示，警覺異樣急奔潭北派出所求證。圖／大雅分局提供
台中市一名徐姓父親為兒子尋覓良緣加入跨國婚介LINE，因通話時系統跳出警示，警覺異樣急奔潭北派出所求證。圖／大雅分局提供

詐騙集團

延伸閱讀

假借貸真詐財！金門男買萬元點數當「保證金」 拍照傳出秒遭封鎖

沒買東西突收2萬8帳單別慌！刑事局教你破解詐騙新手法

台中女遇網友推主動型ETF 欲匯百萬警民聯手阻詐

大義滅親…苦勸別當車手無果 兒檢舉父

相關新聞

收到UBS金條快報警！建商被詐6500萬 全國銀樓總動員協尋阻詐團變現

新竹地區一名邱姓建商誤信假投資詐騙話術，陸續面交現金及黃金條塊，損失金額超過6500萬元，其中1700多萬是用71條具有編號的UBS金條交付，由於瑞士銀行（UBS）發行的金條代表最高規格的品質保證，一般銀樓收到不會鎔掉，因此全國銀樓同業公會收到新竹市銀樓業者求助後，今天發出公告，集結所有同業力量，要幫警方打詐。

燒烤攤販變詐團金主 扮陸劇「斗羅大陸」主角唐三操控全局

刑事局南部打擊犯罪中心查辦詐騙集團外籍車手，向上溯源，查出原本從事燒烤攤販的陳姓男子，轉當車手集團金主，並以大陸玄幻電視劇「斗羅大陸」的主角「唐三」自居，出資掌控集團。全案依詐欺、洗錢防制法罪嫌移送法辦。

台中女遇網友推主動型ETF 欲匯百萬警民聯手阻詐

台中許姓女子認識網友，對方助分析股市、介紹「主動型ETF」商品，並稱投資就可穩定獲利，她昨天到銀行要轉帳新台幣100萬元...

檢警查扣詐團首腦25383顆泰達幣 新北分署變價拍賣9折賣出

法務部行政執行署新北分署今天首度執行詐騙集團首腦被查扣的25383顆泰達幣變價拍賣，經2次喊價後以72.2萬元拍定，平均每顆約28.45元，相較於今天泰達幣31.41元的市值，相當於近9折賣出，可說是相當划算。

假借貸真詐財！金門男買萬元點數當「保證金」 拍照傳出秒遭封鎖

詐騙手法不斷翻新。金門縣警察局金湖分局金沙分駐所近期接連攔阻多起詐騙案件，其中一名黃姓男子誤信網路假借貸話術，購買價值新台幣1萬元的App Store點數作為「保證金」，所幸警方及時介入，與Apple客服聯手搶救，成功凍結點數並協助申請退款。

AI深偽冒名橫行...彰基院長遭盜用 警局長接詐騙一句反問遭掛電話

詐騙手法層出不窮，近期社群平台出現多支假冒彰基總院長陳穆寬教授的 AI 深偽影片，陳穆寬今天到彰化縣警局打詐宣導現身說法，他沒想到自己有代言戒檳榔、防打鼾、護膝等產品，並強調AI偽造他的聲音與表情維妙維肖，差點就有護理師被騙。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。