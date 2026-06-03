收到UBS金條快報警！建商被詐6500萬 全國銀樓總動員協尋阻詐團變現

新竹地區一名邱姓建商誤信假投資詐騙話術，陸續面交現金及黃金條塊，損失金額超過6500萬元，其中1700多萬是用71條具有編號的UBS金條交付，由於瑞士銀行（UBS）發行的金條代表最高規格的品質保證，一般銀樓收到不會鎔掉，因此全國銀樓同業公會收到新竹市銀樓業者求助後，今天發出公告，集結所有同業力量，要幫警方打詐。

據了解，被害人先前透過網路接觸股票投資資訊，誤信詐騙集團營造的獲利機會，陸續依照指示交付款項。詐騙集團除要求被害人提領現金外，也要求購買黃金條塊交付，以規避金融機構監控及警方查緝。

被害人面交次數超過10次，交付款項包含現金及黃金條塊，累積損失超過6500萬元。由於財損金額龐大，新埔警分局今年5月受理報案後，已將案件移由刑事局統籌偵辦，並報請新竹地檢署指揮偵辦。

新竹市銀樓業者近日也在同業群組發布緊急提醒，指出另有消費者遭假投資詐騙，共被騙走約71件黃金條塊，並附上相關條塊編號供同業辨識。業者憂心，詐騙集團取得黃金後可能轉售變現，呼籲銀樓同業提高警覺，若發現相關編號黃金流入市場，應立即向警方報案。

這份公告的資料中有列出71條金條的編號，共有8種金條的規格，且有近50件金條的序號，若有公會會員收到將立刻核對庫存，只要是相同序號的就立刻停止交易，並通報警方和所屬的工會。不少公會的會員紛紛協助專發，要共同揪出這起重大的黃金詐騙案。

新竹縣政府警察局新埔分局表示，由於全案屬重大詐騙案件，已列為重點案件追查，並由刑事警察局接手，報請臺灣新竹地方檢察署指揮偵辦。警方也呼籲民眾，如掌握相關線索，可主動向警方提供資訊，協助釐清案情。

警方表示，本案手法仍屬常見的「假投資詐騙」，詐騙集團透過通訊軟體、投資群組或假投資平台，以保證獲利、高報酬等話術吸引被害人投入資金，待被害人加碼投入後，再以各種理由要求持續匯款或面交財物，最終血本無歸。

新竹市警察局表示，本案由新竹縣政府警察局新埔分局偵辦。新竹市警察局獲悉後，已主動聯繫轄區銀樓業者提高警覺，若收到序號相符之UBS金條，請立即停止交易並通報警方。同時提醒市民，凡以「高報酬投資」話術誘導、要求以現金或實物交付資產者，極可能為詐騙，請透過合法平台投資，如有疑慮請撥165防詐專線。