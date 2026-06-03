燒烤攤販變詐團金主 扮陸劇「斗羅大陸」主角唐三操控全局

刑事局南部打擊犯罪中心查辦詐騙集團外籍車手，向上溯源，查出原本從事燒烤攤販的陳姓男子，轉當車手集團金主，並以大陸玄幻電視劇「斗羅大陸」的主角「唐三」自居，出資掌控集團。全案依詐欺、洗錢防制法罪嫌移送法辦。

警方調查，陳姓男子（24歲）與葉姓男子（24歲）等人涉嫌組成詐騙車手集團，由詐騙集團透過社群媒體大量投放股票投資等假投資廣告，當民眾加入通訊軟體群組詢問投資訊息，便以話術博取信任，騙被害人匯款至指定帳戶，他們再指揮車手提領受騙人的投資款。投資人事後察覺受騙，已經血本無歸。

專案小組清查，至少有22名被害人受害，財損金額高達887萬餘元。

警方是在去年查獲1名馬來西亞籍的車手，深入追查幕後集團，才查出車手集團成員彼此不以真名相稱，而是以大陸劇「斗羅大陸」的角色當代號。其中陳姓金主自稱「唐三」，核心控盤幹部則使用「戴沐白」，其他成員則分別以「馬紅俊」、「奧斯卡」等角色名稱互稱，藉此隱匿真實身分。

警方調閱通聯紀錄、金流資料及監視器影像分析，逐步掌握詐團成員身分，展開5波搜索行動，查獲4名幹部及15名成員，才循線向在屏東枋寮拘捕集團金主陳姓男子，查扣78萬餘元及手機、筆記型電腦、偽造機車號牌、進口轎車等證物。

據了解，陳男原本做燒烤攤車生意，接觸網路博弈集團後，才轉而組成車手集團。全案依詐欺犯罪危害防制條例、洗錢防制條例及加重詐欺等罪嫌移送法辦。

刑事局南部打擊犯罪中心查獲車手集團，查扣名牌轎車。記者林保光／翻攝

刑事局南部打擊犯罪中心查獲車手集團，查扣相關證物。記者林保光／翻攝