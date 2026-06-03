快訊

大學申請入學明起登記志願序！4萬9425人取得資格 甄選會提醒3大注意

超商雞胸肉為何特別嫩？專家揭「關鍵成分」吃多當心害骨質流失

美伊談判現況曝光！魯比歐再畫停戰紅線 爆伊朗最高領袖「變積極」

聽新聞
0:00 / 0:00

燒烤攤販變詐團金主 扮陸劇「斗羅大陸」主角唐三操控全局

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

刑事局南部打擊犯罪中心查辦詐騙集團外籍車手，向上溯源，查出原本從事燒烤攤販的陳姓男子，轉當車手集團金主，並以大陸玄幻電視劇「斗羅大陸」的主角「唐三」自居，出資掌控集團。全案依詐欺、洗錢防制法罪嫌移送法辦。

警方調查，陳姓男子（24歲）與葉姓男子（24歲）等人涉嫌組成詐騙車手集團，由詐騙集團透過社群媒體大量投放股票投資等假投資廣告，當民眾加入通訊軟體群組詢問投資訊息，便以話術博取信任，騙被害人匯款至指定帳戶，他們再指揮車手提領受騙人的投資款。投資人事後察覺受騙，已經血本無歸。

專案小組清查，至少有22名被害人受害，財損金額高達887萬餘元。

警方是在去年查獲1名馬來西亞籍的車手，深入追查幕後集團，才查出車手集團成員彼此不以真名相稱，而是以大陸劇「斗羅大陸」的角色當代號。其中陳姓金主自稱「唐三」，核心控盤幹部則使用「戴沐白」，其他成員則分別以「馬紅俊」、「奧斯卡」等角色名稱互稱，藉此隱匿真實身分。

警方調閱通聯紀錄、金流資料及監視器影像分析，逐步掌握詐團成員身分，展開5波搜索行動，查獲4名幹部及15名成員，才循線向在屏東枋寮拘捕集團金主陳姓男子，查扣78萬餘元及手機、筆記型電腦、偽造機車號牌、進口轎車等證物。

據了解，陳男原本做燒烤攤車生意，接觸網路博弈集團後，才轉而組成車手集團。全案依詐欺犯罪危害防制條例、洗錢防制條例及加重詐欺等罪嫌移送法辦。

刑事局南部打擊犯罪中心查獲車手集團，查扣名牌轎車。記者林保光／翻攝
刑事局南部打擊犯罪中心查獲車手集團，查扣名牌轎車。記者林保光／翻攝

刑事局南部打擊犯罪中心查獲車手集團，查扣相關證物。記者林保光／翻攝
刑事局南部打擊犯罪中心查獲車手集團，查扣相關證物。記者林保光／翻攝

刑事局南部打擊犯罪中心查獲車手集團，查扣名牌轎車。記者林保光／翻攝
刑事局南部打擊犯罪中心查獲車手集團，查扣名牌轎車。記者林保光／翻攝

詐騙集團 洗錢防制法 車手

延伸閱讀

竹聯幫找「台版Jisoo」搞詐騙得手164億 幕後角頭金主求刑26年

影／彰警破假投資詐團吸金3.5億 查扣保時捷、500萬豪奢精品

逃亡被逮 詐團話務手判20年 刑度超金主

同鄉介紹當車手 2越籍逾期移工騎車流竄台中落網

相關新聞

收到UBS金條快報警！建商被詐6500萬 全國銀樓總動員協尋阻詐團變現

新竹地區一名邱姓建商誤信假投資詐騙話術，陸續面交現金及黃金條塊，損失金額超過6500萬元，其中1700多萬是用71條具有編號的UBS金條交付，由於瑞士銀行（UBS）發行的金條代表最高規格的品質保證，一般銀樓收到不會鎔掉，因此全國銀樓同業公會收到新竹市銀樓業者求助後，今天發出公告，集結所有同業力量，要幫警方打詐。

燒烤攤販變詐團金主 扮陸劇「斗羅大陸」主角唐三操控全局

刑事局南部打擊犯罪中心查辦詐騙集團外籍車手，向上溯源，查出原本從事燒烤攤販的陳姓男子，轉當車手集團金主，並以大陸玄幻電視劇「斗羅大陸」的主角「唐三」自居，出資掌控集團。全案依詐欺、洗錢防制法罪嫌移送法辦。

台中女遇網友推主動型ETF 欲匯百萬警民聯手阻詐

台中許姓女子認識網友，對方助分析股市、介紹「主動型ETF」商品，並稱投資就可穩定獲利，她昨天到銀行要轉帳新台幣100萬元...

檢警查扣詐團首腦25383顆泰達幣 新北分署變價拍賣9折賣出

法務部行政執行署新北分署今天首度執行詐騙集團首腦被查扣的25383顆泰達幣變價拍賣，經2次喊價後以72.2萬元拍定，平均每顆約28.45元，相較於今天泰達幣31.41元的市值，相當於近9折賣出，可說是相當划算。

假借貸真詐財！金門男買萬元點數當「保證金」 拍照傳出秒遭封鎖

詐騙手法不斷翻新。金門縣警察局金湖分局金沙分駐所近期接連攔阻多起詐騙案件，其中一名黃姓男子誤信網路假借貸話術，購買價值新台幣1萬元的App Store點數作為「保證金」，所幸警方及時介入，與Apple客服聯手搶救，成功凍結點數並協助申請退款。

AI深偽冒名橫行...彰基院長遭盜用 警局長接詐騙一句反問遭掛電話

詐騙手法層出不窮，近期社群平台出現多支假冒彰基總院長陳穆寬教授的 AI 深偽影片，陳穆寬今天到彰化縣警局打詐宣導現身說法，他沒想到自己有代言戒檳榔、防打鼾、護膝等產品，並強調AI偽造他的聲音與表情維妙維肖，差點就有護理師被騙。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。