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假冒工務局長官加LINE詐騙 新北工務局籲提高警覺

聯合報／ 記者張策／新北即時報導

新北市工務局近期接獲多起通報，有不明人士假冒工務局長及所屬機關主管名義，透過電話聯繫廠商並留下LINE帳號，要求加入好友洽談公務，疑似藉此騙取個人資料或從事其他詐騙行為。工務局今天已主動向警方報案，並提醒民眾及合作廠商提高警覺，避免受騙上當。

工務局表示，近日有不明人士自稱工務局長，主動致電探詢合作廠商執行案件情形；另有廠商向養護工程處反映，接獲假冒處長身分的來電，要求回電並留下不實LINE帳號，聲稱有公務事項需要洽談。

工務局指出，詐騙集團企圖利用民眾及廠商對機關首長的信任，透過假冒身分方式建立聯繫，再藉由通訊軟體進一步接觸，可能藉機取得個人資料、聯絡資訊，甚至進行後續詐騙行為。

工務局長馮兆麟獲悉後，立即指示向警方報案，並通知相關合作廠商提高警覺。工務局今天已向新北市警察局完成報案並留下紀錄，希望防止類似案件持續發生，避免不法人士利用公務機關名義行騙。

馮兆麟表示，近年詐騙手法不斷翻新，民眾接獲不明來電或通訊軟體邀請時，應先行查證身分，切勿任意加入陌生LINE帳號或提供個人資料，以免落入詐騙陷阱。

工務局也提醒，若接獲疑似冒用政府機關名義的來電或訊息，可立即撥打165反詐騙專線查證，或向警方報案求證，以保障自身財產及個資安全。

新北市工務局提醒民眾及合作廠商提高警覺，避免受騙上當。圖／新北市工務局提供
新北市工務局提醒民眾及合作廠商提高警覺，避免受騙上當。圖／新北市工務局提供

詐騙集團 新北

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