檢警查扣詐團首腦25383顆泰達幣 新北分署變價拍賣9折賣出

法務部行政執行署新北分署今天首度執行詐騙集團首腦被查扣的25383顆泰達幣變價拍賣，經2次喊價後以72.2萬元拍定，平均每顆約28.45元，相較於今天泰達幣31.41元的市值，相當於近9折賣出，可說是相當划算。

上述泰達幣是偵辦某詐騙集團案件，鍾姓詐團首腦遭檢警所查扣，分別存放在10個冷錢包內，藉此將詐騙民眾的不法所得，轉換成虛擬貨幣隱匿犯罪金流，但檢察官認為該泰達幣有因扣押程序而喪失、減損價值之虞，因此依法命其拍賣後保管價金，並囑託新北分署執行。

此外，今天拍賣的標的，還有一輛張姓詐欺被告被查扣的高性能中型豪華SUV，車齡10年的保時捷MACAN S，儀表板顯示里程數為95256公里，這次已是第2次拍賣，起標價58萬元且所定底價已低於前次底價，仍無人出價，也令分署人員頗感意外。