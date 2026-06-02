台中女遇網友推主動型ETF 欲匯百萬警民聯手阻詐

台中許姓女子認識網友，對方助分析股市、介紹「主動型ETF」商品，並稱投資就可穩定獲利，她昨天到銀行要轉帳新台幣100萬元，經行員發現報案，與警方成功阻詐避免損失。

台中市警察局太平分局今天表示，太平派出所警員1日下午2時多，接獲玉山銀行太平分行行員報案稱，有女子要大額匯款，疑似遭到詐騙，請警方前往協助。

警方到場了解，30多歲的許姓女子日前於臉書（Facebook）認識暱稱「小岳」的網友，對方自稱從事網路股票投資，不僅分析股市走勢給許女，還介紹「主動型ETF」商品，並稱若投入資金，有專人可協助代操作穩定獲利。