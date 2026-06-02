假借貸真詐財！金門男買萬元點數當「保證金」 拍照傳出秒遭封鎖

詐騙手法不斷翻新。金門縣警察局金湖分局金沙分駐所近期接連攔阻多起詐騙案件，其中一名黃姓男子誤信網路假借貸話術，購買價值新台幣1萬元的App Store點數作為「保證金」，所幸警方及時介入，與Apple客服聯手搶救，成功凍結點數並協助申請退款。

警方指出，黃男日前透過網路認識一名陌生網友，對方假冒公司人員主動加LINE聯繫，聲稱可協助辦理小額貸款，但要求黃男先購買App Store遊戲點數作為貸款保證金，並拍照提供點數資料供審核使用。

更誇張的是，詐騙集團擔心遭識破，還事先教導黃男，若超商店員詢問購買用途，必須謊稱是自己玩手機遊戲需要使用，以降低被攔阻風險。

所幸金沙鎮全家便利商店店員察覺有異，落實防詐關懷提問，並立即通報警方到場。員警向黃男分析這是典型「假借貸、真詐財」手法後，黃男一度打消購買念頭。

不過，詐騙集團持續透過通訊軟體洗腦遊說，金沙分駐所員警事後主動追蹤關懷時，黃男雖表示已未再聯繫對方，但警方察覺其態度有異，經徵得同意查看手機內容後，赫然發現黃男已轉往其他超商購買1萬元App Store點數，並將序號拍照傳送給對方。

更讓人傻眼的是，詐騙集團取得點數資料後，立即將黃男封鎖失聯，讓他這才驚覺受騙。眼見點數資料已交付詐團，警方立即展開搶救行動，協助黃男撥打Apple客服專線，並提供購買資訊及相關資料申請凍結。經客服查證，確認該筆點數尚未遭儲值使用，隨即完成凍結程序，後續並協助辦理退款事宜，成功保住黃男辛苦積蓄。

金湖分局統計，今年5月期間，金沙分駐所結合轄內超商、金融機構及郵政單位共同推動阻詐工作，已成功攔阻4起詐騙案件，保住民眾財產超過25萬元。

金湖分局長黃智銘表示，近來常見詐騙集團以「貸款保證金」、「解除帳戶限制」、「見面禮」等名義，要求民眾購買遊戲點數，甚至教導被害人向超商或銀行說謊規避查核，都是典型詐騙徵兆。警方提醒，合法貸款絕不會要求民眾先購買遊戲點數作為保證金，凡遇到要求購買點數、匯款驗證或刻意指示隱瞞交易目的等情形，都應提高警覺，可立即撥打165反詐騙專線或110查證，以免落入詐騙陷阱。

金湖分局統計，今年5月期間，金沙分駐所結合轄內超商、金融機構及郵政單位共同推動阻詐工作，已成功攔阻4起詐騙案件，保住民眾財產超過25萬元。圖／警方提供