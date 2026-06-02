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AI深偽冒名橫行...彰基院長遭盜用 警局長接詐騙一句反問遭掛電話

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導

詐騙手法層出不窮，近期社群平台出現多支假冒彰基總院長陳穆寬教授的 AI 深偽影片，陳穆寬今天到彰化縣警局打詐宣導現身說法，他沒想到自己有代言戒檳榔、防打鼾、護膝等產品，並強調AI偽造他的聲音與表情維妙維肖，差點就有護理師被騙。

陳穆寬今天到彰化縣警察局參加「打詐、緝毒及預防AI深偽詐騙宣導」時指出，詐騙集團運用AI技術複製其外貌與聲音，甚至剪輯其常用語句如「謙卑服事」等內容進行拼接，讓民眾誤以為是本人代言或推薦。陳穆寬也提到，警方已在短時間內協助下架多支相關深偽影片，但詐騙手法更新快速，跨平台散播，防不勝防，呼籲全民提高警覺。

此外，針對社會日益嚴重的毒品與毒駕問題，陳穆寬表示，許多患者因毒駕受害，到院前便失去生命，再好的醫療團隊也無能為力。彰基預計投入5000 萬元購買世界最先進的毒品檢驗儀器並建置實驗室，全力配合政府與警方戒毒防詐，共同守護民眾健康。

彰化縣警察局長陳世煌也說，自己曾一天內接過兩次假冒「165 反詐騙專線」的竄改電話。當時詐騙份子聲稱他本人個資外洩涉嫌洗錢、要求製作筆錄，隨即機警反問「那請問你們隊長是誰？」對方驚覺苗頭不對，立刻惱羞成怒掛斷電話。

警方呼籲，面對AI深偽影片及假冒公務機關來電等新型態詐騙，民眾務必提高警覺，多方查證，以避免受害。

詐騙手法層出不窮，近期社群平台出現多支假冒彰基總院長陳穆寬（左二）的 AI 深偽影片，陳穆寬今天到彰化縣警局打詐宣導現身說法。記者林敬家／攝影
詐騙手法層出不窮，近期社群平台出現多支假冒彰基總院長陳穆寬（左二）的 AI 深偽影片，陳穆寬今天到彰化縣警局打詐宣導現身說法。記者林敬家／攝影

警察 詐騙集團 毒品

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