竹聯幫找「台版Jisoo」搞詐騙得手164億 幕後角頭金主求刑26年

檢警日前破獲全台最大假出金詐集團，查出竹聯幫分子吳漢威與號稱「台版Jisoo」的女友歐俞彤成立「美樂公司」假出金詐團，8個月內詐得164．8億餘元，歐女為此遭重判24年，吳男則發布通緝。台北地檢署繼而查出詐團幕後金主王景琪，今依組織犯罪防制條例及詐欺犯罪危害防制條例等罪起訴，並求處重刑26年。

25歲的歐女外型高挑亮麗，貌似韓星金智秀，故有台版「Jisoo」稱號。她因為飯局與吳漢威認識後交往，兩人於2024年成立「美樂集團」，在台中設立機房與水房大本營，藉由假出金8.5億元，8個月內詐騙158億元，全台共5千多人受害，幕後金主就是54歲的台中角頭王男。

起訴指出，該詐團與境外電信詐欺機房成員合作，透過網路系統商的非法話務系統，架設超過2230個假投資網站及應用程式招攬民眾投資，待民眾交付投資款項後，「美樂公司」指派「出金手」，透過郵局臨櫃匯款或其他方式將被害人「出金」匯入指定帳戶，佯裝被害人投資獲利假象，以此假出金方式誘騙投資。

檢警調查，當時吳男剛出獄想告詐騙卻缺乏資金，於是找上金主王男，雙方並約定三七分帳，檢察官認為，王男作為詐團幕後金主，無須面對檢警查緝即可獲得鉅額獲利，惡行不亞於吳、歐等人，且飾詞否認犯罪毫無悔意，因此求處重刑。