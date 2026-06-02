彰警破假投資詐團吸金3.5億 查扣保時捷、500萬豪奢精品

彰化警方日前偵破一起假投資詐欺案，不法獲利高達3億5000萬元，受騙民眾恐多達上百人。警方蒐證後展開查緝，查獲郭姓主嫌以及金主及車手等9名犯嫌到案，並查扣名牌包29個、勞力士腕錶2支，精品市值約500萬元，以及保時捷跑車2輛、賓士車1輛等財物，全案訊後依詐欺及洗錢防制相關罪嫌移送彰化地方檢察署偵辦。

警方指出，全案起於今年3月接獲民眾報案，發現有詐騙集團以未上市股票投資為號召，誆稱可獲取高額報酬，吸引民眾投入資金，警方蒐證查出該詐欺集團涉嫌以高獲利話術誘騙民眾投資，見時機成熟後，持拘票及搜索票分赴台北、新北同步查緝，查獲郭嫌等9人到案。

警方除查扣名牌包、名錶、存摺及名車等大批證物外，也針對郭嫌名下約8000多萬元豪宅聲請禁止移轉保存處分，以防脫產。

警方表示，近期警方發現不法集團經常利用AI深偽技術，冒用知名人士形象、聲音與姓名，以低風險高投資在社交平台投放廣告，誘騙民眾加入投資群，或點擊不明連結進行詐騙；也有植入虛假醫療建議，推薦療效誇大的特定藥品及營養品，藉此取信民眾進行詐騙。

彰化警察局長陳世煌提醒，若影片出現表情僵硬不自然、眨眼動作生硬、嘴形與聲音不同步等情況，民眾應提高警覺，這些往往是AI深偽技術合成的跡象；若不慎遭詐，應立即截圖存證、保留對話紀錄及交易單據，並儘速前往派出所報案。

彰化縣警察局於今日公布今年4月詐欺犯罪現況，4月詐欺財損金額為近2年最低。圖／彰化警局提供

彰化警方日前偵破一起假投資詐欺案，不法獲利高達3億5000萬元，查扣名牌包29個、勞力士腕錶2支等。圖／彰化警局提供