聽新聞
0:00 / 0:00
彰警破假投資詐團吸金3.5億 查扣保時捷、500萬豪奢精品
彰化警方日前偵破一起假投資詐欺案，不法獲利高達3億5000萬元，受騙民眾恐多達上百人。警方蒐證後展開查緝，查獲郭姓主嫌以及金主及車手等9名犯嫌到案，並查扣名牌包29個、勞力士腕錶2支，精品市值約500萬元，以及保時捷跑車2輛、賓士車1輛等財物，全案訊後依詐欺及洗錢防制相關罪嫌移送彰化地方檢察署偵辦。
警方指出，全案起於今年3月接獲民眾報案，發現有詐騙集團以未上市股票投資為號召，誆稱可獲取高額報酬，吸引民眾投入資金，警方蒐證查出該詐欺集團涉嫌以高獲利話術誘騙民眾投資，見時機成熟後，持拘票及搜索票分赴台北、新北同步查緝，查獲郭嫌等9人到案。
警方除查扣名牌包、名錶、存摺及名車等大批證物外，也針對郭嫌名下約8000多萬元豪宅聲請禁止移轉保存處分，以防脫產。
警方表示，近期警方發現不法集團經常利用AI深偽技術，冒用知名人士形象、聲音與姓名，以低風險高投資在社交平台投放廣告，誘騙民眾加入投資群，或點擊不明連結進行詐騙；也有植入虛假醫療建議，推薦療效誇大的特定藥品及營養品，藉此取信民眾進行詐騙。
彰化警察局長陳世煌提醒，若影片出現表情僵硬不自然、眨眼動作生硬、嘴形與聲音不同步等情況，民眾應提高警覺，這些往往是AI深偽技術合成的跡象；若不慎遭詐，應立即截圖存證、保留對話紀錄及交易單據，並儘速前往派出所報案。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。