豐原警1到4月受理假投資詐騙42件、財損9543萬 分局長提反詐要領

投資詐騙多，台中市警局豐原分局長謝建國今天到警察廣播電台台中分台「945會客室」節目接受專訪，他說今年1至4月，豐原警分局受理假投資詐騙42件，財損高達9543萬元，為財損最嚴重的詐騙類型，他提出反詐騙要領，提醒大家避免被騙，保障自己財產。

謝建國表示，近年詐騙手法不斷翻新，警方透過案例分析與數據統計，鎖定「高發詐騙類型」加強宣導。目前民眾最常遇到的前3大詐騙案類，分別為網路購物詐騙、假投資詐騙及假交友（投資詐財）詐騙。統計今年1至4月，豐原警分局受理網路購物詐騙106件，財損705萬元；假投資詐騙42件，財損9543萬元；假交友投資詐騙24件，財損5929萬元。

網路購物詐騙與民眾生活最密切，警方分析常見手法，包括「實名認證」、「金流驗證」、「派對模式」、「無卡提款」及「TWQR掃碼」等詐騙話術，提醒民眾提高警覺。

假交友投資詐騙，警方提出「不點擊不明連結、不私下轉往私訊交易、未見面前不進行任何資金往來」等防詐3原則。謝建國提醒民眾，只要涉及要求點擊連結、操作網銀或ATM，或要求匯款轉帳，都應先冷靜查證，如有疑問可撥打165反詐騙專線或110報案。