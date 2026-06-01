詐騙一籮筐 打詐中心籲民眾：不輕信代購、不點不明網址、不提供個資

行政院打擊詐欺指揮中心指出，近期演唱會、體育賽事熱潮升溫，提醒民眾購票切勿心急而落入黃牛及詐騙陷阱，務必注意不輕信社團或私訊代購、不點擊不明網址、不提供個資與驗證碼等「3不原則」。

「文化創意產業發展法」及「運動產業發展條例」規定，凡以超過票面金額或定價販售票券者，即屬違法黃牛行為，最高可處票面金額或定價10倍至50倍罰鍰。以虛偽資料或其他不正方式，利用電腦或其他相關設備購買票券，取得訂票或取票憑證者，最高可處3年以下有期徒刑，並得併科300萬元以下罰金。

打詐中心說，民眾購票時務必注意「3不原則」。一、不輕信社團或私訊代購，常見手法包括假冒粉絲、偽造交易截圖、收款後失聯等；其次，不點擊不明網址，詐騙集團常偽裝官方售票網站，以釣魚連結騙取民眾帳號及網銀資訊；其三，不提供個資與驗證碼，包括OTP驗證碼、QR-Code付款碼等都涉及交易安全，切勿提供他人。

打詐中心指出，如民眾發現黃牛票販售或遭遇購票糾紛，可透過官方管道尋求協助，包括文化部黃牛檢舉專區、運動部黃牛檢舉專區、消保處線上申訴網站、消費申訴專線「1950」、或撥打「165」反詐騙諮詢專線即時查證。

打詐中心呼籲，詐騙最可怕之處，在於民眾以為自己不會受騙。請民眾購票務必優先選擇官方授權平台，拒絕黃牛炒價，共同營造公平、安全購票環境。