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打擊黃牛加價轉售與購票詐騙 政院提醒購票遵守「三不原則」

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

近期熱門演唱會、體育賽事活動熱潮持續升溫，為防制黃牛非法加價轉售及購票詐騙，行政院打擊詐欺指揮中心聯合內政部、文化部及運動部共同提醒民眾，熱血應援之際務必提高警覺，切勿因一時心急購票而落入黃牛及詐騙陷阱，讓自身權益受損。

行政院打詐指揮中心指出，依據《文化創意產業發展法》及《運動產業發展條例》規定，凡以超過票面金額或定價販售票券者，即屬違法黃牛行為，最高可處票面金額或定價10倍至50倍罰鍰。若以虛偽資料或其他不正方式，利用電腦或其他相關設備購買票券，取得訂票或取票憑證者，最高可處3年以下有期徒刑，並得併科新台幣300萬元以下罰金。

為守護民眾財產與消費權益，政府特別提醒購票時務必注意「三不原則」：

一、不輕信社團或私訊代購：常見手法包括假冒粉絲、偽造交易截圖、收款後失聯等。

二、不點擊不明網址：詐騙集團常偽裝官方售票網站，以釣魚連結騙取民眾帳號及網銀資訊。

三、不提供個資與驗證碼：OTP驗證碼、QR-Code付款碼等均涉及交易安全，切勿提供他人。

行政院打詐指揮中心表示，如民眾發現黃牛票販售或遭遇購票糾紛，可透過官方管道尋求協助：

一、文化部黃牛檢舉專區：https://noscalper.moc.gov.tw/

二、運動部黃牛檢舉專區：https://report.500.gov.tw/report500index.html

三、消保處網站線上申訴：https://appeal.cpc.ey.gov.tw/www/step_explanation.aspx

四、消費申訴專線「1950」

五、遇可疑訊息，可撥打「165」反詐騙諮詢專線即時查證

行政院打詐指揮中心再次呼籲，詐騙最可怕之處，在於民眾誤以為自己不會受騙。請民眾務必優先選擇官方授權平臺購票，拒絕黃牛炒價，共同營造公平、安全之購票環境，讓每一場演出與賽事都能留下美好回憶。

黃牛 政院 運動部

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