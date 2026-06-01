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影／愛到卡慘死…新竹妙齡女戀愛腦愛上機房男 淪車手領千萬慘被押

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

花蓮縣吳姓男子為首的詐騙集團，具有天道盟背景，涉充當大陸機房與台灣對口，在台指揮成員，分工收水、掮客、車手，至少14人受害，財損4000多萬元，檢警去年迄今5波搜索，帶回18名涉案人，其中新竹縣楊姓女子因交友軟體，認愛王姓機房成員，為愛甘願被利用，淪為車手，替詐團提領1000多萬元，慘遭羈押，全案將依詐欺取財、洗錢等罪偵辦中。

刑事局中打第二隊去年間分析「165反詐騙資料庫」，發現有民眾在臉書誤信保證獲利的投資訊息，加入LINE暱稱「七夕竹」的群組，並在假網站「富存投顧」註冊，陸續加碼慘遭詐騙2500萬餘元。

刑事局中打二隊與第四分局、高雄市警局少年隊、花蓮縣刑大、鳳林警分局共辦，報請台中地方檢察署強股檢察官指揮偵辦。

專案小組調查發現，該詐欺集團是由花蓮縣吳姓男子（33歲）等2名天道盟太陽會成員，對口大陸機房，吳男負責與境外詐欺機房對口接洽，並在國內指揮相關成員擔任收水、掮客及車手，將贓款繳交給詐團上游。

檢警偵辦期間，循線查獲一名楊姓女車手（26歲），發現楊女是在去年初時，透過交友軟體，認識王姓機房成員（28歲），楊女因王男的手段高明，而認愛王男，展開數個月的交往，交往期間，被王男利用，淪為詐團車手，替王男向多名被害人面交，領取贓款，一共領走1000多萬元。

因楊女涉嫌多案，加上楊女落網時，尚有其他主嫌、共犯在逃，遭檢方以有逃亡、串滅證之虞，向法院聲請羈押獲准。

檢警查獲楊女後，再循線破獲高雄市洪姓女子（30歲）為首的6人機房，也將楊女的王姓機房男友查緝到案。

檢警針對此案從去年9月至今年5月發動5波搜索，跨足新北市、桃園市、高雄市、新竹縣、嘉義市及花蓮縣等地，查緝吳男等18人到案，其中楊女等4人遭羈押，吳男因已被指認犯行，加上對犯罪事實不爭執，獲5萬元交保。

檢警清查，此案有被害人14人，財損達4000萬餘元，全案依違反詐欺罪、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌，將吳男等18人送辦。

刑事局中打二隊破獲天道盟吳姓男子為首的詐騙集團，帶回18人。圖／刑事局提供
刑事局中打二隊破獲天道盟吳姓男子為首的詐騙集團，帶回18人。圖／刑事局提供

刑事局中打二隊破獲天道盟吳姓男子為首的詐騙集團，全案去年迄今發動5波搜索，兵分高雄等6縣市查緝，查扣涉案手機、電腦等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
刑事局中打二隊破獲天道盟吳姓男子為首的詐騙集團，全案去年迄今發動5波搜索，兵分高雄等6縣市查緝，查扣涉案手機、電腦等贓證物。記者陳宏睿／翻攝

刑事局中打二隊破獲天道盟吳姓男子為首的詐騙集團，全案去年迄今發動5波搜索，兵分高雄等6縣市查緝。記者陳宏睿／翻攝
刑事局中打二隊破獲天道盟吳姓男子為首的詐騙集團，全案去年迄今發動5波搜索，兵分高雄等6縣市查緝。記者陳宏睿／翻攝

刑事局中打二隊破獲天道盟吳姓男子為首的詐騙集團，全案去年迄今發動5波搜索，兵分高雄等6縣市查緝，查扣涉案手機、電腦等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
刑事局中打二隊破獲天道盟吳姓男子為首的詐騙集團，全案去年迄今發動5波搜索，兵分高雄等6縣市查緝，查扣涉案手機、電腦等贓證物。記者陳宏睿／翻攝

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