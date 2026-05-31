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逃逸移工變車手 台中超商領款可疑被逮
台中市太平警分局昨天傍晚接獲通報，指太平路一處超商疑有詐欺車手提領現金，立即派員前往。員警後來在附近巡邏查緝，並在東門路發現兩名騎機車男子形跡可疑，上前盤查後當場將兩人查獲，同時查扣贓款3萬5400元和手機3支。
警方說，兩名被逮男子分別是逃逸並逾期居留的范姓（29歲）和阮姓（25歲）越南籍移工。偵訊時兩人聲稱近日在同鄉友人介紹下加入一個群組，並依其指示隨機至提款機提領。全案依詐欺、洗錢防制法與、入出國及移民法規等定，移送台中地檢署、移民署台中專勤隊依法處置。
太平分局表示，打擊詐騙犯罪為目前防制重點，民眾切勿貪圖小利從事詐騙車手，除恐涉嫌詐欺、洗錢防制法及組織犯罪條例外，亦會遭被害人提起訴訟賠償責任，得不償失。
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