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逃逸移工變車手 台中超商領款可疑被逮

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中市太平警分局昨天傍晚接獲通報，指太平路一處超商疑有詐欺車手提領現金，立即派員前往。員警後來在附近巡邏查緝，並在東門路發現兩名騎機車男子形跡可疑，上前盤查後當場將兩人查獲，同時查扣贓款3萬5400元和手機3支。

警方說，兩名被逮男子分別是逃逸並逾期居留的范姓（29歲）和阮姓（25歲）越南籍移工。偵訊時兩人聲稱近日在同鄉友人介紹下加入一個群組，並依其指示隨機至提款機提領。全案依詐欺、洗錢防制法與、入出國及移民法規等定，移送台中地檢署、移民署台中專勤隊依法處置。

太平分局表示，打擊詐騙犯罪為目前防制重點，民眾切勿貪圖小利從事詐騙車手，除恐涉嫌詐欺、洗錢防制法及組織犯罪條例外，亦會遭被害人提起訴訟賠償責任，得不償失。

台中市警方在太平區東門路將兩名車手逮獲。圖／民眾提供
台中市警方在太平區東門路將兩名車手逮獲。圖／民眾提供

移工 車手 台中市 詐欺

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63歲吳姓男子在工地受傷失業2年多，為照顧身心障礙的兒子加入詐騙集團成「高齡車手」，但兒子深知詐騙之害，一再勸阻他「別當車手、快回家」，未料吳掛掉兒子電話幾分鐘後就落網；檢方見吳處境直言遺憾，但仍認其雖不幸，卻踩在惡的那端，偵結依加重詐欺罪起訴他。

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六十三歲吳姓男子因工傷失業兩年多，為照顧身心障礙的兒子，加入詐騙集團成「高齡車手」，兒子深知詐騙之害，打電話苦勸阻「別當車手、快回家」，吳掛掉兒子電話沒幾分鐘就落網。台中地檢署檢察官見到吳的處境，直言遺憾，但仍認吳雖不幸，卻踩在「惡」的那端，依加重詐欺罪起訴他。

好控制、外表無害 老人遭詐團利用

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六十歲原是耳順之年，在經歷人生、社會歷練後，足以平靜聆聽別人所言、明辨是非，古人的理想卻難套用在現實社會。六十歲以上高齡車手暴增，一時難以定論是「老人變壞」，或是「壞人變老」，若非生存困難，誰會想在高齡還面臨牢獄之災，更顯詐騙集團惡害已廣泛深蝕不同年齡層。

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