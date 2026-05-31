同鄉介紹當車手 2越籍逾期移工騎車流竄台中落網

台中警方昨天接獲某便利商店疑有詐團車手提款情資，經鎖定涉案人騎乘機車，循線將涉案2名逾期居留移工逮捕到案；他們聲稱在同鄉友人介紹下依指示提款，警詢後遭法辦。

台中市警察局太平分局今天表示，警方於30日下午接獲通報稱，台中市太平區太平路某便利商店，疑有詐騙車手提領現金，員警循線調查後，發現涉案2名男子騎乘機車四處流竄。

經鎖定2人行蹤，並於東區東門路發現涉案機車，經員警在場埋伏，將涉案越南籍29歲范男、25歲阮男逮捕，並查扣現金新台幣3萬5400元、手機3支等贓證物。

警方查出，涉案2人均逾期居留，他們自稱近日在同鄉友人介紹下，加入某手機通訊軟體群組，並依指示隨機至提款機提領，但對案情不願透露。

全案警詢後，將范男等2人，依詐欺、洗錢防制法與入出國及移民法規等罪嫌，移送台中地方檢察署偵辦，後續將由移民署台中專勤隊依法處置，警方也將持續向上溯源，查緝幕後詐團。