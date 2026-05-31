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視障男超商提款求助 店員擔心他遇詐騙豐原警全程協助

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市豐原區一名視障男子日前獨自到超商要操作ATM提領生活費用，他行動及視覺不便向店員求助，熱心店員擔心他可能遭到詐騙，立即通報警方到場協助。員警趕抵現場了解後，確認男子為提領日常生活開銷，並無遭詐疑慮，耐心協助完成提款程序，也貼心護送他平安返家，暖心舉動讓男子頻頻道謝。

豐原警分局豐東派出所警員葉俊甫、李彥霖本月28日上午10時43分，接獲轄內超商店員通報指稱，一名視覺障礙男子疑似遭到詐騙，需要警方到場協助。員警趕赴現場後發現，32歲何姓男子因視力不便，欲操作ATM提領生活費用，店員擔心其受騙，主動報警請求協助。

警方了解後，確認何男並未遭受詐騙，僅因視覺障礙操作不便，員警協助他完成提款程序。過程中，警方也向何男宣導常見ATM詐騙手法，提醒切勿輕信陌生來電或依指示操作提款、匯款，以免受騙上當。何男得知店員及警方是出於關心協助後，頻頻表達感謝。

何男行動不便，員警擔心他返家途中安全，協助完成提款後，主動開車載他返家，讓何男備感窩心，在場民眾說警方為民服務的熱忱很溫暖。

豐東派出所長廖俊強呼籲，現今詐騙手法日新月異，民眾如接獲可疑來電、訊息或遇有疑似詐騙情形，可立即撥打110或165反詐騙專線查證。警政署推出「110視訊報案」APP，民眾可透過手機即時視訊報案並提供定位資訊，讓警方迅速掌握位置，提升緊急協助效率，民眾如有需求可多利用。

台中市豐原區一名視障男子獨自到超商，要操作ATM提領生活費用，因行動及視覺不便向店員求助，熱心店員擔心其可能遭到詐騙，立即通報警方到場協助。圖／警方提供
台中市豐原區一名視障男子獨自到超商，要操作ATM提領生活費用，因行動及視覺不便向店員求助，熱心店員擔心其可能遭到詐騙，立即通報警方到場協助。圖／警方提供

超商 豐原 詐騙

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