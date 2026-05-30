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獨／63歲父養身障兒當「高齡車手」 兒子苦勸不回頭...電話掛掉就落網

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

63歲吳姓男子在工地受傷失業2年多，為照顧身心障礙的兒子加入詐騙集團成「高齡車手」，但兒子深知詐騙之害，一再勸阻他「別當車手、快回家」，未料吳掛掉兒子電話幾分鐘後就落網；檢方見吳處境直言遺憾，但仍認其雖不幸，卻踩在惡的那端，偵結依加重詐欺罪起訴他。

檢警調查，詐團以投資話術向游姓女子誆稱可獲利，今年3月27日指示吳男到台中市太平區取款，吳持偽造的銀行、財政部工作證，跟游面交收10萬元後輾轉再給上游，吳從中獲2000元報酬。

警方掌握詐團在臉書刊登求職詐騙廣告，佯稱用「JNF智算中樞」APP操作保證獲利400%，警方以誘捕偵查假冒上當，和對方相約3月30日在西屯區交付30萬元，吳到場準備收款立刻遭埋伏警力逮捕；吳落網僅部分坦承，其餘辯稱不清楚，只是求職、依指示去收錢、交付款項。

台中地檢署檢察官戴旻諺勘驗吳手機發現，他落網前曾接獲一通來電，懷疑可能有其他共犯，一查發現是吳男兒子打來，再透過門號申登資料查詢警方165反詐平台，這才驚覺吳的兒子事前就曾檢舉過爸爸涉詐。

且在吳被羈押後，吳的兒子也在父親房間發現偽造帳戶聲請書，主動交付檢方佐證；吳的兒子證稱，當天打電話就是要「阻止爸爸從事詐騙」，事前也多次勸阻無奈父親都不聽。

吳的兒子還說「我覺得我自己去檢舉爸爸，總比他之後被抓到還要好」，並坦言多次要父親別再當車手、叫他趕快回家，當天爸爸出門前就知道他的目的，才打電話一勸再勸，但父親卻自認這項工作沒問題，堅持要做，結果就被抓了。

戴旻諺坦言，本案令人遺憾，但若司法一再寬貸，無異助長詐團繼續物色、剝削社會弱勢，使更多不幸人墮入不法，我們也只會看到更多家庭如本案，無力阻止家人淪為詐團犯罪工具，因此本件依法必須追訴，依加重詐欺等罪嫌起訴吳。

台中地檢署。記者曾健祐／攝影
台中地檢署。記者曾健祐／攝影

詐騙集團 車手 財政部

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