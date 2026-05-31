詐團吸收…60歲以上高齡車手暴增 3年增逾10倍

台灣高等檢察署統計，六十歲以上的電信網路詐欺車手人數暴增，年長者已成詐騙集團取款鏈的「新工具人」。示意圖，非新聞當事人。記者曾學仁／攝影

政府舉起打詐大纛，但詐騙案類卻見不到高原期，據台灣高等檢察署統計，被起訴的電信網路詐欺車手人數，從二○二三年的八五一六人暴增至去年的三萬九六一一人，不僅車手人數暴增四點六五倍，六十歲以上的「高齡車手」也從二○二三年的一○八人驟增至去年的一二六○人。檢方示警，年邁、弱勢族群儼然成詐團物色的「新工具」。

檢警發現，高齡車手多數從網路求職、投資甚至是感情詐騙中被吸收，六十、七十歲雖年長，但不至於和社會完全脫節，只要有一支手機、會操作通訊軟體，就可能遭詐團利用。

從高檢署統計電信網路詐欺車手的人數來看，即便政府誓言打詐，但車手人數多年來不僅未見「負成長」，反而還翻倍，去年逼近四萬大關，而今年一月至四月也抓了一萬四一二三名車手，其中六十歲以上者有八四五人，比率竟達百分之六，足見高齡車手已成詐團取款鏈的新選項。

日前屏東警方抓到兩名高齡車手，其中一位是六十八歲的「阿嬤」，曾姓婦人加入詐團流竄各縣市取款，被逮時還拄著拐杖進派出所。苗栗警方去年偵辦一起假投資案，被害人遭詐團以投資百年沉香手串等話術詐騙二百多萬元，警方誘捕面交車手時，詎料車手是高齡八十七歲的黃姓老翁。

台北市王姓警官觀察，部分高齡車手不一定清楚自己正在參與詐欺，是被「簡單打工」、「跑腿收款」、「代領包裹」等話術吸收，以為只是賺零用錢或幫人處理款項，等到遭逮才發現是在幫人送鈔票。

王姓警官說，高齡車手暴增，不能簡化成「老人變壞」，更可能是詐團招募對象外擴，過去詐團大量吸收少年、年輕人當「免洗筷車手」，隨著檢警加強取締、廉價西裝打扮的少年車手易被識破，詐團轉向退休、待業或有經濟壓力的長者，用低門檻、高報酬包裝取款工作，降低長者戒心。

另外，高齡者外觀不符合一般人對詐團車手的想像，拄拐杖、年紀大、看似只是幫忙跑腿的長者，在面交、收包裹或領款時，較不容易讓被害人或店員立即起疑。對詐團而言，高齡者成為可替換、可消耗的末端人力，另一方面，高齡者可能有資訊落差、經濟壓力與法律意識不足等問題，極易被詐團利用。