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逃亡被逮 詐團話務手判20年 刑度超金主

聯合報／ 記者曾健祐／台中報導

台中地院審理詐團機房案，兩名金主遭判五年六月、四年二月徒刑確定，其中擔任「第一線話務手」的孫姓男子經通緝才到庭，法官以他非核心但「話務手是電信詐欺不可或缺環節」，依廿二個加重詐欺等罪重判他廿年，罕見出現詐團成員刑度遠高於金主的狀況。

檢警調查，賴姓、蔡姓男子二○二三年二月籌組詐團機房，目標鎖定中國大陸民眾，他們佯裝人力資源、社會保障局人員，謊稱遭冒用身分、偽造醫療手術涉及刑案等話術，以及假公安、檢察院人員，要求對方提供帳戶、匯款，得手後再將贓款層層洗入台灣，但運作不到一個月，僅詐得人民幣三萬八千元。

賴同年三月改鎖定居住美國、加拿大的大陸籍民眾，以類似手法假冒美國AT&T客服人員，誆稱被害人遭冒用身分發送投資簡訊，要求依指示操作帳戶、匯款，但機房短短八天就遭檢警搜索，無人上當。

賴、蔡落網後，被依共同發起組織、加重詐欺罪等各判五年六月、四年二月確定；其中孫姓男子在兩個機房擔任第一線話務手，案發後逃亡，被通緝才落網。

中院審理時，孫認罪，與同案被告證詞相符。中院認為近年詐騙猖獗，嚴重侵害民眾財產，耗費大量偵查、審判及社會防制資源，其中詐欺機房是電信詐團對外施詐、接觸被害人，並製造錯誤認知的核心，若無機房話務手依話術逐步誘騙被害人，後續詐欺、洗錢分工無從推進。

孫雖非詐團機房的出資者、管理者或核心成員，但中院認為他擔任第一線話務手，屬詐欺犯罪流程中不可或缺的重要環節，且他短時間內連續加入兩個機房，惡性不輕，加上他被通緝落網才接受審判，與其他同案被告相比應從重量刑，依共同以電子通訊對公眾散布而犯詐欺取財罪等罪判他廿年徒刑。

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