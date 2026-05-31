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新聞眼／踩在惡的那端 詐騙惡害深蝕不同年齡層

聯合報／ 本報記者曾健祐

六十歲原是耳順之年，在經歷人生、社會歷練後，足以平靜聆聽別人所言、明辨是非，古人的理想卻難套用在現實社會。六十歲以上高齡車手暴增，一時難以定論是「老人變壞」，或是「壞人變老」，若非生存困難，誰會想在高齡還面臨牢獄之災，更顯詐騙集團惡害已廣泛深蝕不同年齡層。

詐團中的車手角色，負責出面領收贓款，是詐騙產業鏈最底層、風險最高，但獲利最少的角色，早年警方「斬手專案」企圖廣抓車手遏阻詐騙，但集團預設斷點以規避溯源，車手如同免洗筷般用完就扔、落網即棄。

過去案例，詐團最常利用未成年人或失學年輕族群當車手，但未成年人被抓也會怕，他們漸漸不願再充當「免洗筷」，加上詐騙危害防制條例也就利用未滿十八歲之人犯罪者加重其刑，詐團才轉向吸收更好控制、不會質疑指令，且外表更「無害」的高齡者從事詐騙。

高齡車手暴增，第一線檢警有感，檢察官感慨「老人越來越多」，年邁弱勢、經濟困境者，一般人看了都不忍苛責，檢方偵辦過程也是無奈又嗟嘆，就連要不要聲請羈押，都是煎熬。

台中地檢署偵辦六十三歲吳姓車手，發現他工傷失業還得扶養身心障礙的兒子，落網後對自己在做什麼都說不清楚，更令人驚訝的是，兒子數度勸阻吳別當車手，甚至大義滅親檢舉爸爸。

起訴書引用俄國作家列夫·托爾斯泰於小說安娜·卡列尼娜中的名言「幸福的家庭都是相似的，不幸的家庭則各有各的不幸。」，而不幸與惡彼此相生，不幸唆使惡行，惡行又衍生不幸。吳背對法律逆向行走，踩在惡的那一端，但或許更偏向不幸一點。在詐騙集團分工模式持續演化之下，個案背後往往牽涉多重社會與經濟因素，但無論原因如何，犯罪仍得付出代價。

詐騙之惡，如豐原五口慘案殷鑑不遠，如今詐團盯上社會高齡、弱勢族群，哪怕再有一個家庭因詐騙而破碎，都非國人能接受。

詐騙集團 車手 詐團

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