好控制、外表無害 老人遭詐團利用

高齡人士當車手比率激增，屏東縣警屏東分局日前也緝捕一名跨縣市流竄、六十八歲的曾姓女車手，取款時還拄著拐杖。圖／屏東縣屏東分局提供

詐騙集團轉型，風險最高的第一線取款車手不再只鎖定年輕人，還轉向中、高齡者，學者分析這些人除經濟弱勢，恐也和毒品成癮遭控制有關，詐團鎖定中、高齡者，更是看中他們「好控制」、「不易質疑指令」，甚至是外表「無害」等特質。

中正大學犯罪防治學系教授賴擁連分析，詐騙集團近年轉型，有別過往幫派、集團性組織，現在採取派遣模式，上游負責指揮機房、水房，並發包給派遣單位鎖定年輕人、高齡者或其他求職者，目的是強化共犯結構的斷點，並增加檢警溯源難度。

賴擁連指出，高齡車手近年暴增，很可能與社會變遷、養兒防老觀念式微有關，經濟弱勢的高齡者，仍須自立更生，但因缺乏專業技能，被詐團求職廣告吸引，認為幫忙跑個腿、領錢就能賺取幾千元，不假思索就去做，才淪為詐團共犯。

他表示，國內股市飆升，但財富集中在富人手裡，經濟底層仍飢寒交迫，回歸到心理學家馬斯洛需求層次理論，這些高齡車手或許連金字塔最底層的生理需求都無法滿足，為維持生計而觸法。

賴也說，觀察高齡車手，當中不乏因毒品成癮而遭詐團控制者，詐團會利用中、高齡者與弱勢之人當車手，更是利用他們對指令不易質疑、外表更「無害」，甚至容易獲寬宥的特性。

同系教授鄭瑞隆認為，台灣K型經濟發展失衡，多數中、高齡者因體力衰退，遭勞動市場淘汰，面對生活、家庭或不良習慣造成的經濟困境，極易將車手視為「賺外快的打工機會」。

鄭瑞隆說，政府應輔導高齡者再就業，讓中、高齡者繼續為社會貢獻，目前輔導機制、力度和成效都有待提升，另應加強宣導，讓他們知道領錢、交錢涉及詐騙，恐面臨官司。