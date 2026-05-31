大義滅親 苦勸別當車手無果 兒檢舉父

六十三歲吳姓男子因工傷失業兩年多，為照顧身心障礙的兒子，加入詐騙集團成「高齡車手」，兒子深知詐騙之害，打電話苦勸阻「別當車手、快回家」，吳掛掉兒子電話沒幾分鐘就落網。台中地檢署檢察官見到吳的處境，直言遺憾，但仍認吳雖不幸，卻踩在「惡」的那端，依加重詐欺罪起訴他。

檢警調查，詐團以投資話術向游姓女子誆稱可獲利，三月廿七日指示吳姓男子到台中市太平區取款，吳持偽造的銀行、財政部工作證，向游女面交收十萬元。吳將錢轉給上游，從中獲取二千元報酬。

警方掌握詐團在臉書刊登「求職廣告」，胡謅用「JNF智算中樞」App操作保證獲利四倍，警方以誘捕偵查假冒上當，和對方約三月卅日在西屯區交付卅萬元。吳到場準備收款，隨即遭埋伏員警逮捕；吳落網僅坦承部分犯行，其餘辯稱「不清楚」，說只是求職、依指示收錢、交付款項。

檢察官戴旻諺勘驗吳的手機發現，他落網前曾接到一通來電，懷疑可能有其他共犯，一查發現是吳的兒子撥來，再透過門號申登資料查詢警方一六五反詐平台，詫異吳的兒子事前就曾檢舉過爸爸涉詐。

吳被羈押後，兒子也在他房間發現偽造的帳戶申請書，主動交付檢方佐證；吳的兒子證稱，當天打電話就是要「阻止爸爸從事詐騙」，事前也多次勸阻，無奈父親都不聽。

兒子還說「我覺得我自己去檢舉爸爸，總比他之後被抓到還要好」，坦言多次要父親別再當車手、叫他趕快回家，當天父親出門前就知道他想做什麼，才打電話一勸再勸，但父親自認這項工作沒問題，結果就被抓了。

戴旻諺坦言，本案雖令人遺憾，但若司法寬貸，無異助長詐團繼續物色、剝削社會弱勢，使更多不幸的人墮入不法，國人也只會看到更多家庭如本案一般，無力阻止家人淪為詐團犯罪工具，因此必須依法追訴。

被害人表示，如果吳願意和解並賠償，不反對給予緩刑機會；檢察官建請法官考量若完成和解及賠償，諭知吳緩刑。