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重判詐團！「話務手」被通緝才落網判20年 刑度遠超金主

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

重判詐騙集團再出現曙光，台中地院審理詐騙集團機房案，2名金主前經判5年6月、4年2月確定，其中擔任「第一線話務手」的孫姓男子通緝才到庭，法官以他非核心但話務手是電信詐欺不可或缺環節，依22個加重詐欺及未遂罪，重判他20年，罕見出現詐團成員刑度遠高金主案例，可上訴。

檢警調查，賴姓、蔡姓男子2023年2月籌組詐團機房，並鎖定大陸地區民眾佯以人力資源、社會保障局人員，謊稱遭冒用身分偽造醫療手術涉及刑案等話術，以及假公安、檢察院人員，要求對方提供帳戶、匯款，得手後再將贓款層層洗入台灣，但運作不到1個月，僅詐得人民幣3萬8000元。

賴同年3月再轉向美國、加拿大地區的中國籍民眾，以類似手法假冒美國AT&T客服人員，誆稱遭夢用身分違規發送投資簡訊，要求依指示操作帳戶、匯款，但才成立短短8天就遭檢警上門搜索，1個被害人都沒騙到。

賴男、蔡男落網後，各被依共同發起組織罪、加重詐欺罪等，各判5年6月、4年2月確定；孫男參與2個機房擔任「第一線話務手」角色，負責群呼被害人待對方回應，再以事先擬好話術營造緊張、急迫氣氛，並轉接給第二線話務手繼續行騙，孫案發後逃亡被通緝才落網。

台中地院審理時，孫男坦承不諱，與同案被告證詞相符，並有檢警查扣資料、卷證可佐。

中院指出，近年詐騙猖獗，嚴重侵害民眾財產、耗費大量偵查、審判及社會防制資源，其中詐欺機房是電信詐團對外施詐、接觸被害人，並製造錯誤認知的核心源頭， 若無機房話務手依話術逐步誘騙被害人，即無從使後續詐欺、洗錢分工得以順利推進。

中院解釋，孫男雖非本案詐團機房的出資者、管理者或核心成員，然他擔任第一線話務手，仍屬整體詐欺犯罪流程中不可或缺的重要環節，且他短時間內連續加入2個機房，惡性非輕，加上他被通緝落網才接受審判，顯消極逃避司法程序，態度不佳，與其他同案被告量刑上應有所區別。

中院表示，本於審判獨立，綜合詐欺機房是犯罪根源之一、孫男犯行應從重等情狀，依2個三人以上共同以電子通訊對公眾散布而犯詐欺取財罪，各判他5年4月、5年2月，其餘20個未遂罪各判3年6月至3年10月不等，22罪應執行20年。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

詐騙集團 通緝

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