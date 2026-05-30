網頁突跳刑事局警告？涉兒少性剝削要刷卡繳罰款是詐騙

刑事局今天提醒，民眾瀏覽網頁時，手機、平板或電腦可能突然跳出「系統偵測涉及兒少性剝削」等警告畫面，聲稱裝置已被封鎖，要求限時線上刷卡繳罰款，否則將永久鎖定並面臨法律追訴。刑事局表示，這類頁面全是假網站，政府機關不會用網頁跳窗要求民眾刷卡繳罰款。

刑事局指出，一名鄭姓女子發現小孩使用的平板跳出可疑畫面，內容以近似官方語氣指控使用者多次存取違法內容，涉嫌觸犯刑法及兒童及少年性剝削防制條例，並要求輸入信用卡卡號、有效日期及安全碼，聲稱只要線上繳交罰款就能解除封鎖。

警方分析，這種手法就是利用民眾看到「兒少性剝削」、「刑事紀錄」、「法律追訴」等字眼後的恐慌心理，逼人急著照指示操作。實際上，詐團的目的不是處理任何案件，而是騙取信用卡資料；只要民眾輸入卡號、有效日期、CVV安全碼，就可能遭盜刷。

刑事局表示，這類假警告多出現在色情網站、免費影音網站或來源不明的網頁，畫面看起來像官方通知，但並不代表裝置真的被警方鎖定，也不是司法或警察機關的正式通知。民眾若遇到類似畫面，應直接關閉瀏覽器分頁、清除瀏覽紀錄，必要時重新開機，不要點擊頁面連結，也不要輸入任何個資或信用卡資料。

警方表示，目前已將相關詐騙網址通報封鎖。若民眾已輸入信用卡資料，立即聯繫發卡銀行辦理停卡、換卡或限制交易，避免遭盜刷；若已匯款或有其他疑慮，可撥打165反詐騙專線或110報案。

刑事局提醒，真正的執法機關不會透過網頁跳窗要求民眾線上繳罰款，也不會要求輸入信用卡號、簡訊驗證碼或安全碼。民眾若看到類似恐嚇畫面，可先截圖保存，再透過165全民防騙網或165打詐儀表板通報。

刑事局今天指出，近期有民眾瀏覽網頁，跳出警方警告訊息並要求填寫信用卡資料，這些都是詐騙。記者廖炳棋／翻攝