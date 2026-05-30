聽新聞
0:00 / 0:00
高雄男提款遇警神色慌張 報妻身分證字號露餡
高雄陳姓男子，昨天在銀行ATM提款時因神情緊張、頻頻張望，引起警方注意。員警上前盤查要求出示身分證件，他報妻子的身分證字號企圖魚目混珠，當場遭警方識破，反而質疑警方執法，結果被帶回派出所，查出他涉及詐欺、侵占及過失傷害等案通緝中。
昨天下午1時許，高雄市警新興分局中正三路派出所員警在新興區民族二路某銀行ATM前，發現50歲陳姓男子提款時不斷東張西望、神色慌張，員警認為他的行徑似乎與詐騙集團提款車手相似，因此主動上前盤查。
警方指出，陳男面對員警詢問身分，神情更加緊張，轉頭要走，還質問員警「你不可以這樣」。員警拉住他，告知依據警察職權行使法，可以帶他回派出所查證身分。
陳男停下腳步，沒出示自己的證件，反而拿出妻子的信用卡，並報妻子的身分證字號要蒙混過去。員警一聽身分證數字是「2」開頭，便識破有異，告訴陳男，「你報女生的幹嘛？」、「給我搞這齣！」。
隨後員警將陳男帶回派出所確認身分，查出他涉及詐欺、侵占及過失傷害等案件遭通緝，將他解送歸案。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。