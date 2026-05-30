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高雄男提款遇警神色慌張 報妻身分證字號露餡

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄陳姓男子，昨天在銀行ATM提款時因神情緊張、頻頻張望，引起警方注意。員警上前盤查要求出示身分證件，他報妻子的身分證字號企圖魚目混珠，當場遭警方識破，反而質疑警方執法，結果被帶回派出所，查出他涉及詐欺、侵占及過失傷害等案通緝中。

昨天下午1時許，高雄市警新興分局中正三路派出所員警在新興區民族二路某銀行ATM前，發現50歲陳姓男子提款時不斷東張西望、神色慌張，員警認為他的行徑似乎與詐騙集團提款車手相似，因此主動上前盤查。

警方指出，陳男面對員警詢問身分，神情更加緊張，轉頭要走，還質問員警「你不可以這樣」。員警拉住他，告知依據警察職權行使法，可以帶他回派出所查證身分。

陳男停下腳步，沒出示自己的證件，反而拿出妻子的信用卡，並報妻子的身分證字號要蒙混過去。員警一聽身分證數字是「2」開頭，便識破有異，告訴陳男，「你報女生的幹嘛？」、「給我搞這齣！」。

隨後員警將陳男帶回派出所確認身分，查出他涉及詐欺、侵占及過失傷害等案件遭通緝，將他解送歸案。

陳姓男子（右）報妻子的身分字號要蒙混過關，卻因此被員警識破，查出涉3案通緝中。記者林保光／翻攝
陳姓男子（右）報妻子的身分字號要蒙混過關，卻因此被員警識破，查出涉3案通緝中。記者林保光／翻攝

陳姓男子遇警員轉身要離去，經帶回派出所查出涉3案通緝中。記者林保光／翻攝
陳姓男子遇警員轉身要離去，經帶回派出所查出涉3案通緝中。記者林保光／翻攝

高雄 身分證 通緝

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