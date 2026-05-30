有詐騙集團假冒國內大型第三方支付平台「綠界科技」名義成立LINE帳號，並以亂槍打鳥方式對不特定民眾發送詐騙訊息。圖：刑事局提供

近期165反詐騙諮詢專線接獲民眾檢舉，有詐騙集團假冒國內大型第三方支付平台「綠界科技」名義成立LINE帳號，並以亂槍打鳥方式對不特定民眾發送詐騙訊息。此次更首度發現，詐團結合先買後付「無卡分期」概念行騙，於訊息先丟出「網路購物訂單已成立」圖片，並列出價值2萬8500元之「Apple iPhone 17 薰衣草紫色（256G）」等購買明細，藉此營造民眾遭冒名下單之假象，引發恐慌。

詐騙集團會以訊息夾帶「查詢最新訂單進度」釣魚網址，一旦民眾點擊，即會被導向第三方支付假網站。圖：刑事局提供

刑事警察局說明，分析詐騙犯罪手法，發現詐騙集團會以訊息夾帶「查詢最新訂單進度」釣魚網址，一旦民眾點擊，即會被導向第三方支付假網站，進而要求輸入姓名、身分證字號、信用卡號、簡訊OTP驗證碼，或要求加入LINE客服。後續詐團再假冒銀行客服，以「解除付款」、「取消訂單」等話術，引導民眾操作網路銀行或進行匯款，造成財產損失。

刑事局指出，統計165專線受理情形，雖已有26位民眾檢舉曾收到類似訊息，但多數民眾均能察覺異狀，未點擊不明釣魚網址，因此成功避免個資外洩及財損。此外，觀察近期詐騙趨勢，常假冒知名電子商務、連鎖商店、金融機構、虛擬貨幣平台、電子支付及第三方支付業者名義，係鎖定國人高度依賴網路消費習慣，透過大量投遞訊息誘騙不知情民眾上當。尤其利用「幽靈訂單」所製造的恐慌心理，搭配幾可亂真的釣魚網站，使民眾在未察覺情況下交出個資或金融資訊。

因此除綠界科技已主動於官方網站發布聲明，澄清遭不法集團冒用外，刑事局也特別提醒民眾注意類似的新手法。如假冒訂單查詢，建立與綠界訂單頁面相似之網站，透過LINE或電子郵件提供查詢連結，藉此竊取個資；佯稱假交易要求驗證，謊稱透過第三方支付平台付款，並提供偽造付款連結，誘導民眾輸入銀行帳號或信用卡資訊；偽造官方網站，建立與官方網站相似之釣魚網站，誘導民眾輸入銀行帳號等敏感資訊；假冒官方客服，透過電話、電子郵件或LINE等通訊軟體，冒充客服人員要求提供個資或進行付款；假冒銀行客服，透過社群平台或通訊軟體聯繫民眾，要求提供銀行帳號資訊或配合金融操作。

刑事局也呼籲，收到不明訊息時，務必冷靜查證，並牢記「防詐3步驟」，核對商品真實性，收到不明高額帳單或未曾購買商品通知時，切勿驚慌，應先確認自身實際消費紀錄；切勿點擊陌生連結，不要點擊簡訊或電子郵件中的不明網址。如擔心信用卡遭盜刷，請直接撥打信用卡背面之銀行客服電話查證；善用官方防詐工具，若接獲可疑訊息，可主動向官方網站或客服查詢；若已提供信用卡資訊或匯款，應立即向銀行及165專線通報。

刑事局表示，目前該釣魚網址已由165專線通報財團法人台灣網路資訊中心完成封鎖。未來若再發現類似詐騙網址，民眾亦可透過「165打詐儀錶板」線上檢舉系統或數位發展部「網路詐騙通報查詢網」進行通報與封阻，此外，刑事警察局「165打詐儀錶板」近期已導入AI智能客服小幫手，整合防詐資料庫提供即時互動諮詢，可依民眾描述情境辨識詐騙風險，並提供具體處置建議；同時也具備涉詐網址即時查詢功能，可協助判斷網站是否具有詐騙風險，提醒民眾多加利用，共同防範詐騙。

本文章來自《桃園電子報》。原文：沒買東西突收2萬8帳單別慌！刑事局教你破解詐騙新手法