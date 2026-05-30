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沒買手機卻收到分期訂單？詐團假冒綠界騙個資

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

刑事局今天表示，近期165反詐騙專線接獲民眾檢舉，有詐騙集團假冒第三方支付平台「綠界科技」名義成立Line帳號，隨機傳送假訂單訊息，謊稱民眾已用「BNPL先買後付、無卡分期」方式購買高價商品，藉此製造恐慌，誘騙民眾點擊釣魚網址。

刑事局指出，詐團傳送的假訂單圖片中，列出「Apple iPhone 17薰衣草紫色256G」等商品明細，金額高達2萬8500元。民眾若沒有購買卻收到訂單通知，很容易擔心遭冒名下單，進一步點選訊息中的「查詢最新訂單進度」連結。

警方分析，民眾一旦點進連結，就會被導向仿冒第三方支付平台的假網站。該網站會要求輸入姓名、身分證字號、信用卡號、簡訊OTP驗證碼等資料，或誘導加入假Line客服。後續詐團再冒充銀行客服，以「解除付款」、「取消訂單」等話術，引導民眾操作網銀或匯款。

刑事局統計，目前已有26名民眾檢舉收到類似訊息，所幸多數人察覺異狀，沒有點擊不明網址，因此未造成個資外洩或財損。警方也已通報台灣網路資訊中心，封鎖詐團使用的釣魚網址。

警方指出，這類詐騙不是單純假冒綠界，而是利用「幽靈訂單」製造壓力，讓民眾以為自己被盜刷或被冒名分期。近來詐團常冒用電商、連鎖商店、金融機構、虛擬貨幣平台、電子支付及第三方支付業者名義，大量寄送假通知或假客服訊息，目的都是誘騙民眾交出個資與金融資料。

刑事局提醒，民眾若收到不明高額訂單、分期付款或未曾購買商品通知，不要急著點連結，也不要在陌生網頁輸入信用卡號、身分證字號或OTP驗證碼。若擔心信用卡遭盜刷，應直接撥打信用卡背面的銀行客服電話查證；若已輸入資料或匯款，應立即通知銀行並撥打165反詐騙專線。

刑事局提醒近日有詐團假冒綠界傳iPhone17訂單，用話術騙個資。記者廖炳棋／翻攝
刑事局提醒近日有詐團假冒綠界傳iPhone17訂單，用話術騙個資。記者廖炳棋／翻攝

刑事局提醒近日有詐團假冒綠界傳iPhone17訂單，用話術騙個資。記者廖炳棋／翻攝
刑事局提醒近日有詐團假冒綠界傳iPhone17訂單，用話術騙個資。記者廖炳棋／翻攝

刑事局提醒近日有詐團假冒綠界傳iPhone17訂單，用話術騙個資。記者廖炳棋／翻攝
刑事局提醒近日有詐團假冒綠界傳iPhone17訂單，用話術騙個資。記者廖炳棋／翻攝

詐團 詐騙集團 刑事局 個資

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