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太子集團洗錢打詐有功 北檢偵辦團隊3人獲表揚頒獎

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

台灣高檢署昨舉辦「115年度打詐有功人員頒獎典禮」，全台共8名檢察官獲獎，其中偵辦太子集團洗錢案的北檢團隊，就有3名檢察官獲法務部長鄭銘謙表揚慰勉，是檢察界獲獎最多者；至於司法警察方面，偵辦台版地面師、電詐機房的調查局、刑事局幹員，共有11人上榜。

除頒獎之外，台高檢也舉辦「115年度北區新世代打詐欺策略行動綱領2.0研習會」，分別就「太子集團跨境洗錢案」、「詐欺吸金案」、「台版地面師案」、「網路電話機房查緝」、「會計師結合詐團詐欺案」等案分享報告及經驗，且由金管會、NCC、數發部就阻詐、堵詐、防詐策略及措施進行說明。

鄭銘謙表示，電信網路詐騙為現今民眾最痛恨之犯罪，但電詐集團藉由新興科技、金融服務便利，透過對AI、虛擬資產的濫用，重塑犯罪模式，讓查緝面臨很大的挑戰，法務部為懲詐主責機關，將持續多方支援懲詐團隊辦案，包括運用司法互助、情資交換及跨境資產凍結，協助境外取證；規劃專案查緝、溯源打擊詐欺、洗錢源頭等。

此次獲頒獎表揚打詐有功人員，檢察機關部分包括台北地檢署主任檢察官林彥均、 檢察官陳怡君、檢察官謝仁豪；新北地檢署檢察官陳儀芳；士林地檢署檢察官王惟星；基隆地檢署檢察官王亞樵、檢察官吳欣恩、桃園地檢署檢察官黃世維共8人。

調查局方面則台北市調查處調查官鄭文鐸、北機站調查官鍾菱真、新北市調查處調查官涂如意、福建處調查官簡俊榮、基隆站查官龔益寬調共5人。

警察機關部分有刑事局國際科偵查正林宗賦、刑事局偵查第一大隊偵查員駱佳輝、第二大隊偵查員梁星宇、第四大隊偵查員馬培翔、陳冠綸；基隆市刑大小隊長張元耀共6人。

台灣高檢署昨舉辦「115年度打詐有功人員頒獎典禮」，全台共8名檢察官獲獎，其中3人是偵辦太子集團洗錢案的北檢團隊。圖／高檢署提供
台灣高檢署昨舉辦「115年度打詐有功人員頒獎典禮」，全台共8名檢察官獲獎，其中3人是偵辦太子集團洗錢案的北檢團隊。圖／高檢署提供

太子集團 檢察官

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