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影／新北渣男冒充黃金單身漢 5年詐10多未婚女羈押獲准

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

新北市33歲羅姓男子涉嫌「假結婚．真詐財」，過去5年甜言蜜語詐騙10多名未婚女性，獲贈1輛賓士轎車及取得眾女子交付「投資款」，用來購買名牌包、精品鞋等物品，彰化地檢署指揮彰化縣員林警分局北上搜索，拘提羅男並查扣大量贓物和現金116萬元，檢方訊後聲押獲准。

據了解，羅男身高約170公分，外貌近似某中年版男星，離婚仍與前妻共同生活，過去5年以單身黃金漢姿態在OMI、探探及INSTAGRAM的交友及社群網站找對象，以結婚為前提對女性噓寒問暖，還把針對不同個性女性、有效哄騙的話術和手段寫在筆記本，10多名女性上當。

羅男購買金飾作為定情物，聲稱投資可獲高額紅利、經商糾紛需支付和解金等理由，向被害女子借款、要求協助辦理貸款、交付現金給他投資，或要求提供信用卡供其刷卡消費，被害子女信以為借款、交付投資款，還有贈送1輛賓士車。羅男把被害女子的錢用來購買精品的鞋子、衣物、皮帶、香水、金銀首飾、手表。

羅男向一名女子「借用」車輛後避不見面，女子始知感情受騙又財物損失，報警處理。彰化員林警分局請檢方指揮偵辦，檢察官陳振義指揮員林警分局北上羅男住處搜索，查扣大量服飾用具等精品和兩輛車、116萬元，當場拘提羅男，回彰化員林警分局詢問後移送檢方複訊，檢察官認羅男涉犯刑法詐欺取財，犯嫌重大，有湮滅證據及再犯之虞，諭知向法院聲押，27日獲准。

員林警分局今表示，民眾在網路交友，若對方短時間內談論婚嫁、頻繁提及投資可獲利、要求借款或有資金需求紓困，應特別小心查證，以免落入感情詐騙陷阱。

新北市羅姓男子用被害女子交付的投資款買賓士車給前妻代步。圖／民眾提供
新北市羅姓男子用被害女子交付的投資款買賓士車給前妻代步。圖／民眾提供

新北市羅姓男子用被害女子交付的投資款買各式精品。圖／民眾提供
新北市羅姓男子用被害女子交付的投資款買各式精品。圖／民眾提供

新北市羅姓男子獲買金飾當定情物欺騙被害女子。圖／民眾提供
新北市羅姓男子獲買金飾當定情物欺騙被害女子。圖／民眾提供

新北市羅姓男子獲被害女子贈送賓士車。圖／民眾提供
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賓士 詐騙

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