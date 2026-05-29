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桃園市龍潭區一名66歲黃姓男子，日前前往銀行欲匯款1萬美元(約新台幣31萬元)至國外指定帳戶，因無法說出收款地址，且款項將匯往海外，行員察覺有異，主動關懷提問。男子表示該筆款項是提供給「住在美國的阿姨」投資使用。銀行擔心男子可能遭遇詐騙，隨即通報警方到場協助，成功攔阻一起詐騙案件，保住男子辛苦積攢的退休金。

龍潭派出所說明，警員方瑞麟、劉柏延接獲通報，立即趕赴現場。經了解，黃男去(114)年底透過LINE通訊軟體接獲一名陌生女子主動搭話，對方以熟稔語氣詢問，「你不記得了嗎？我跟你們家很熟啊！」男子一時不疑有他，直覺猜測對方是否為旅居美國的阿姨，該女子便順勢冒充其「美國阿姨」，並持續噓寒問暖建立信任關係。待取得信任後，對方進一步聊到投資，聲稱退休金存放銀行利息微薄，當前美國AI產業話題火熱，是進場投資好時機，宣稱照她操作可「簡單致富、輕鬆退休」，誘導男子先匯出1萬美元代為保管，待時機成熟再一同投資賺錢。警方現場向男子說明，這正是典型「猜猜我是誰」詐騙手法，詐騙集團先假冒親友取得信任，再以投資或急需資金等理由，讓被害人基於情感而放下戒心進行匯款。男子聽聞後恍然大悟，驚覺險些受騙，當場取消匯款，並頻頻向警方及行員表達感謝。

龍潭警分局長施宇峰表示，詐騙手法不斷推陳出新，尤其常結合「假冒親友」與「投資理財」話術，使民眾在情感與利益雙重影響下放鬆警覺。並呼籲，民眾如接獲自稱親友的訊息，務必透過其他管道再次確認身分，切勿僅憑通訊軟體對話即輕信匯款；凡遇標榜「穩賺不賠」、「保證獲利」等投資機會，更應提高警覺，多加查證。若有疑問，可撥打165反詐騙專線或就近向警察機關求證，共同守護財產安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：誤信假親戚投資話術！龍潭男險匯31萬退休金 警銀聯手破騙局